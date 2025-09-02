Cerca de las 20.15 horas, dos delincuentes derribaron a un hombre que manejaba su moto y con un arma lo amenazaron para robarle. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Luciana Ríos y Grierson,

Según consta en la búsqueda que lleva adelante el hombre y su familia, los asaltantes manejaban una moto sin patente y sin luces.

“Fui a jugar al fútbol en la calle Guido Espano y Bv Daneri, salí tipo 20.05 rumbo a Lisandro de la Torre, que es por donde vivo. Cuando agarré en esa dirección, y pasé la estación de servicio Axion en la rotonda de Bv. Pedro Jurado, ví por el espejo que venía una moto con dos tipos encapuchados, entonces, aceleré y vi que no me pasaban. Entonces, seguí hasta la rotonda de la YPF, volví a acelerar y ellos acelerban al mismo tiempo. Cuando doblé por la calle Luciana Ríos, y llegué a la altura de Cochiva, vi por el espejo que ellos estaban doblando al lado mío, hasta que se me ponen al lado. Me pegaron una patada y salí despedido para el cordón, me raspé toda la pierna izquierda, y quedé tirado en el piso”, relató Francisco Giménez a AhoraElDía.

“En ese momento, se bajó el acompañante , sacó un arma y me dijo: ‘Quedate quieto porque te vuelo’. Le dije que se llevara la moto y se fueron. Nunca me saqué el casco, así que no me pudieron ver la cara. Después de comprobar que no me había quebrado, salí caminando a mi casa que estaba cerca y después, fui a hacer la denuncia en la Comisaria Sexta del barrio 348”, expresó.

En la comisaría, le tomaron los datos y Francisco intentó describir a los delincuentes de la mejor manera. La Policía se comprometió a investigar las cámaras y ver si podían reconstruir el recorrido.



El teléfono disponible para quienes puedan aportar datos es el siguiente: 3446 546684.