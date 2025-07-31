Un hombre de 31 años fue detenido esta mañana tras ser sorprendido mientras intentaba robar en el interior de un camión Iveco, que se encontraba estacionado frente a una gomería en calle Luciana Ríos.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:50, cuando personal de Comisaría Octava fue alertado sobre una situación sospechosa en la zona. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con el dueño del camión, quien relató que se encontraba en la gomería cuando escuchó ruidos provenientes del vehículo y, al acercarse, encontró al intruso dentro de la cabina.

Según lo informado, el sujeto había causado importantes daños en el tablero del rodado, aunque no llegó a concretar el robo. El damnificado logró retenerlo por sus propios medios hasta la llegada de la patrulla policial.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del individuo y su traslado a sede policial, además de la realización de las diligencias correspondientes en el marco de una causa por tentativa de robo.