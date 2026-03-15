Un hombre de 24 años fue aprehendido en la madrugada de este domingo luego de intentar escapar de la Policía y resistirse al procedimiento en la zona sur de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30, cuando personal de la Comisaría Tercera fue alertado sobre la presencia de un individuo vestido de negro y con una mochila, que habría sido visto saltando el muro de una vivienda en las inmediaciones de Juan La Palma y Santiago Díaz.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron ubicar al sospechoso, quien al advertir la presencia policial emprendió la fuga a pie por calle Juan La Palma en dirección a San José. Tras un seguimiento que se extendió por varias cuadras, el joven ingresó a un terreno baldío en la intersección de San José y Manzoni, donde intentó ocultarse entre los pastizales.

Según se informó, al ser alcanzado por los uniformados extrajo una cadena con candado e intentó agredir a uno de los efectivos, arrojando algunos golpes. Sin embargo, fue rápidamente reducido por el personal policial.

La situación fue comunicada a la Fiscalía interviniente, que dispuso su aprehensión por los delitos de resistencia a la autoridad y violación de domicilio en flagrancia. El joven fue trasladado para su examen médico y la verificación de antecedentes, quedando luego a disposición de la Justicia.