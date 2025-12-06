Personal de Comisaría Cuarta intervino en la madrugada de ayer tras una comisión del Comando Radioeléctrico, activada por el llamado de dos ciudadanos que alertaron haber visto a un individuo intentando forzar vehículos estacionados en la intersección de San Luis y Urquiza.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron al sospechoso —un hombre de 28 años— manipulando los rodados, por lo que procedieron a su aprehensión en flagrancia. Según informaron desde la dependencia, los vehículos no presentaban daños visibles al momento de la intervención.

De manera inmediata se informó al Fiscal en turno, quien ordenó el traslado del detenido a Jefatura Departamental para su correcta identificación y los trámites de rigor. El hombre quedó alojado en la sede policial, a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, se aguarda que los propietarios de los vehículos radiquen las denuncias formales, instancia necesaria para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar eventuales responsabilidades.