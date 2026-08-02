En la madrugada de este domingo, alrededor de las 5:50, policías de la Comisaría de Minoridad que se encontraban trabajando en el operativo de cierre de un boliche la calle Rocamora, casi 3 de Caballería, tuvieron que intervenir ante un incidente ocurrido en el exterior del local.

Según indicó la Policía, un joven en evidente estado de alteración, gritaba e insultaba a un efectivo de la fuerza. Minutos antes, el muchacho había arrojado agua con botellas al personal de seguridad tras ser retirado del interior del boliche.

Al ser intimado a retirarse del lugar, el joven de 23 años adoptó una actitud agresiva, negándose a cumplir con la orden y resistiéndose al accionar policial, llegando incluso a intentar amedrentar a los efectivos. Ante esta situación, fue reducido utilizando la fuerza mínima e indispensable para controlar la situación.

Informado el Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del joven por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, y quedó posteriormente alojado en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, a disposición de la Justicia.