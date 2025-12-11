Un empleado fue despedido tras ser descubierto mientras mantenía relaciones sexuales con una mujer en su lugar de trabajo. El hombre acudió a la justicia y ahora la empresa deberá pagarle más de 10.000 euros de indemnización.

El insólito episodio ocurrió en Canarias, España, en el 2023, pero trascendió en las últimas horas, después de que se conociera la resolución del tribunal, que falló a favor del trabajo y consideró que la sanción aplicada por la compañía fue desmedida.

De acuerdo con la información publicada por Diario Constitucional, el empleado fue descubierto el 26 de julio de aquel año, cuando un compañero entró a un cuarto que normalmente usaban para descansar entre turnos y lo encontró desnudo junto a la mujer.

El hombre estaba fuera de su horario laboral, pero usó las instalaciones de la empresa para llevar a cabo el acto sexual.

Las autoridades de la empresa consideraron el hecho como una falta grave, y dos meses después del hecho, enviaron el telegrama de despido.

El empleado trabajó en la empresa desde abril de 2018 hasta el 20 de septiembre de 2023, y decidió acudir a la justicia para reclamar por la desvinculación. El tribunal en primera instancia respaldó la decisión de la empresa, pero el hombre apeló.

El argumento del demandante fue que utilizar una instalación de la empresa fuera de la jornada no evidenciaba deslealtad grave ni abuso de confianza suficiente para un despido disciplinario, según el citado medio.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón al trabajador, ya que consideró que los empleadores describieron de manera ambigua la eventual deslealtad derivada del hecho y que, aunque hubo incumplimiento de normativa interna, no se produjo un perjuicio real a la organización.

Ahora, la empresa deberá optar entre volver la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización de 9174 euros, un equivalente a más de 15 millones de pesos.

