Durante la madrugada de este domingo, alrededor de la 1, personal policial intervino en un hecho de violación de domicilio y daños ocurrido en una vivienda del Barrio 338.

El procedimiento se inició a partir de un llamado a la sala del Comando Radioeléctrico, que alertó sobre la presencia de una persona extraña dentro de un inmueble. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un masculino se encontraba en el interior del garaje de una vivienda perteneciente a un hombre de 52 años.

Según se informó, el individuo habría ingresado al domicilio tras forzar una ventana de la puerta del garaje, provocando daños en uno de los soportes.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de un joven de 22 años, en situación de calle, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado tras el correspondiente examen médico y supeditado a la causa.