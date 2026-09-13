Durante la madrugada del domingo, alrededor de las 4.30, personal de Comisaría Octava, con colaboración de efectivos a cargo del jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública (DOSP), identificó a un hombre de 40 años en inmediaciones de Goldaracena y Aguirre, en Gualeguaychú.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre llevaba consigo diversos elementos cuya propiedad y procedencia no pudo justificar. Entre ellos había adornos de bronce, como un atizador, palas y portaobjetos, además de otros elementos.

Ante esta situación, los efectivos comunicaron lo ocurrido al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro de los elementos.

Los objetos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá establecer su verdadera propiedad y procedencia.