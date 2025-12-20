Un hombre de 53 años fue aprehendido en las primeras horas del día durante un procedimiento policial realizado en inmediaciones de las calles 27 de Junio y Nágera.

El hecho ocurrió mientras personal de la Comisaría Sexta llevaba adelante una recorrida preventiva por la zona. En ese contexto, los efectivos interceptaron en la vía pública a un individuo que circulaba en bicicleta transportando una bolsa de residuos de color negro.

Al inspeccionar el contenido, constataron que en su interior llevaba una máquina soldadora marca Gamma, de color azul claro. Consultado por la propiedad y procedencia del elemento, el hombre no pudo brindar una explicación que acreditara su origen.

Ante esta situación, se dispuso su detención n y el secuestro preventivo del bien, con el objetivo de establecer su legítima procedencia. El hecho quedó a disposición de la autoridad judicial competente y el aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde se continúan las actuaciones correspondientes.