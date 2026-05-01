Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini ya se encuentran en Texas, Estados Unidos, y sólo los separan 1.500 kilómetros de Kansas, lugar donde la Selección Argentina jugará el primer partido del Mundial 2026.

Los gualeguaychuense decidieron transmitir en vivo por su Instagram el cruce de la frontera, secundados desde nuestra ciudad por la periodista Sabina Melchiori. A la transmisión se sumaron más de 40 personas que siguieron en vilo el minuto a minuto de este momento histórico.

Con dos bicicletas pinchadas, pero felices, los biciviajeros están más cerca de cumplir con su meta. De esta manera, suman el país N°17 de esta travesía.

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