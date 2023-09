El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, reapareció hoy en el inicio de una semana clave y brindó un claro mensaje a los jugadores antes de asumir de local la primera semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil: "Lo más importante es ganar".



Riquelme mostró su confianza en el plantel y aventuró que "el jueves será un gran día" en La Bombonera, donde Boca recibirá tres días después a River Plate en un superclásico situado antes de la revancha en San Pablo, el jueves siguiente.



"No es fácil estar en la semifinal de la Copa Libertadores y todos tenemos la ilusión de llegar a la final. El equipo está bien, tenemos muy buenos jugadores, con gente grande y varios chicos. El jueves será un gran día y si hacemos las cosas bien tendremos las chances de ganar. Vamos a enfrentar a un gran equipo como Palmeiras y lo más importante es ganar. Para eso hay que defender bien y atacar bien", planteó en una entrevista a ESPN.

Pese al taxativo mensaje, Riquelme buscó quitarle presión a los jugadores, apelando a su experiencia como futbolista: "Es una semana muy bonita, estamos en el momento y el lugar que queríamos estar. Es lo que uno sueña de chiquito, sin dudas que (los jugadores) son afortunados".



Consultado por los vaivenes del equipo en la Liga Profesional, Román entendió como "lógico" que el plantel "tenga la cabeza puesta en el partido del jueves", lo que produjo "algunos partidos buenos como en Santiago del Estero (3-0 vs. Central Córdoba) y otros no tanto".



"Cuando vos estás en semifinal de la Libertadores, quieras o no, tenés la cabeza en eso. Me pasó siendo jugador de fútbol. Inconscientemente el día de copa estabas con todos los sentidos y en el torneo capaz que no. Creo que es lo que nos está pasando en algunos momentos", reflexionó sobre el presente de Boca.

Riquelme respaldó luego al delantero uruguayo Edinson Cavani, que sólo convirtió un gol desde su llegada y terminó el último partido ante Lanús sin remates al arco. "En lo personal, ver a Cavani vestido con el uniforme del club es un sueño. Trabaja con mucha felicidad, le gusta competir y lo hace al máximo. Creo que es algo maravilloso para los chicos, espero que lo puedan disfrutar Zeballos, Barco, Medina, Equi Fernández y Langoni".



Con intención de reforzar la autoestima colectiva, el vicepresidente "xeneize" remarcó que su equipo "viene de ser bicampeón del fútbol argentino, le ganó este año una final a Patronato (la Supercopa Argentina), ahora se encuentra en la Copa Argentina (cuartos de final) y estamos en semis de la Libertadores representando al fútbol argentino entre los clubes brasileños".



Finalmente, en relación a los arbitrajes, Riquelme descontó que "intentarán hacer las cosas lo mejor posible" y esperó que "si se equivocan, que sea para los dos lados".



Boca recibirá este jueves a Palmeiras en La Bombonera desde las 21.30, con el control del colombiano Wilmar Roldán.