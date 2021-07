"Creo que en esta sociedad en vez de buscar culpables o si trajeron más o menos vacunas debemos ver lo bueno que ha dado y lo mal que nos ha dejado", afirmó en diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1), y añadió que "lo que no notamos es que ha producido angustia e inseguridad, y en los jóvenes la falta de relaciones sociales".

El "desacierto" del Hospital

"Probablemente por desconocimiento o avasallamiento no fue lo mejor para el hospital, haber llevado ese grupo de gente", manifesto Ghiglione con respecto al desembarco de Martín Roberto Piaggio en el Centenario.

"No fue un acierto, la sociedad lo reconoce. Si se hizo un cambio en el hospital, de sacar la gente que estaba en el municipio, algo probablemente estaba funcionando mal. Las instituciones están por sobre quienes las rigen. Muchos de los problemas que se podían plantear ahí se exacerbaron por la pandemia, el desacierto fue no tener la sagacidad para mantener la conducción del hospital", sintetizó.

"También es cierto que el gobierno provincial logró revertir esa situación y el hospital pudo dar respuesta", concluyó el referente del Frente Renovador.

Elecciones y su acuerdo con el Piaggismo

Consultado por quienes participarán en la contienda electoral de este año, Ghiglione opinó que "va a ser una elección muy rara y que va a definirse en base al recorrido previo y conocimiento sobre la provincia".

Marcó que "la gente entiende que en esta gran situación crítica el gobierno no le soltó la mano", y adelantó que "no sé si el peronismo va a ganar, pero no veo a Frigerio viniendo a Entre Ríos y arrasando".

Finalmente, sobre el acuerdo entre él y el espacio que lidera el intendente Piaggio, reveló que "hoy no es la misma relación probablemente, pero uno tiene que saber que los acuerdos no te hacen amigos, todo esto ha estado dentro de una situación anómala que ha cortado toda posibilidad de crecimiento. Cada uno sabe lo que hizo y hasta donde llega, pero de ningún punto de vista nos hemos sentido mal", concluyó.