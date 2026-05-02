El destino final del viaje está cada vez más cerca, pero el primer gran objetivo ya está cumplido: llegar a Estados Unidos. Los biciviajeros que iniciaron esta alocada —y, a la vez, maravillosa— travesía para unir Gualeguaychú con el país norteamericano, el 16 de agosto del año pasado, cruzaron la frontera entre México y Texas e ingresaron a Nuevo Laredo tras 258 días y aproximadamente 15.500 kilómetros de pedaleo rumbo al Mundial.

Luego de atravesar el Hemisferio Sur y el Norte, iniciar la aventura en pleno invierno sudamericano y continuarla en la primavera norteamericana, además de recorrer toda América Latina, los gualeguaychuenses quedaron ahora a 1.300 kilómetros de Kansas, la ciudad elegida para completar la travesía. La meta apunta a estar cerca de la Selección Argentina —que hará base allí durante la primera fase de la Copa del Mundo— y, por qué no, presenciar el debut de la Scaloneta el 16 de julio ante Argelia.

La llegada a suelo estadounidense resultó tan especial y simbólica para este grupo de amigos que optaron por transmitirla en vivo a través de su cuenta de Instagram @enbiciandoalmundo, junto a la periodista Sabina Melchiori, desde Gualeguaychú. Más tarde, ya en Laredo, la ciudad fronteriza con México, los protagonistas relataron a Ahora ElDía cómo vivieron el último cruce internacional, momento en el que alcanzaron su decimoséptimo país en la travesía. También hicieron un repaso por los pasajes más disfrutados, los más duros y el anhelo de acompañar a la Selección durante toda la Copa del Mundo.

“El ingreso a Estados Unidos no fue tan complejo como por ahí temíamos. Teníamos la visa otorgada previamente, lo que nos daba tranquilidad, y el trámite resultó relativamente sencillo. Solo nos cobraron una tasa especial de 30 dólares a cada uno, algo que no teníamos en cuenta, pero lo resolvimos en el momento y, en media hora, ya habíamos ingresado sin inconvenientes”, contó Miguel Silio, el más experimentado del grupo en este tipo de travesías, ya que había realizado un viaje similar —aunque menos extenso en kilómetros y días— durante los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Detrás de la llegada a Norteamérica aparece una historia de resiliencia y sacrificio, tanto físico como mental. El desgaste es constante y obliga a gestionar las emociones. “Las montañas y el viento en contra influyen mucho, pero tratamos de sobrellevarlo con tranquilidad, incluso con música, sabiendo que podíamos”, detalló Vicente Conculini, el menor del grupo. La experiencia también quedó atravesada por historias familiares profundas. “A dos días de iniciar el viaje se fue mi madrina, quien era como mi segunda madre, para acompañar a mi mamá en el cielo”, agregó Yamandú Martínez.

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La calidez humana y la hospitalidad de gran parte de los países latinoamericanos hicieron más llevadero el recorrido y reforzaron el sentido del viaje. “Teníamos algunos prejuicios por comentarios previos, pero México nos sorprendió por la amabilidad de su gente. Pensábamos que, por la rivalidad futbolística con la Selección Argentina, acentuada en el último Mundial, no iba a ser así, pero ocurrió todo lo contrario: muchos desean que Argentina gane el Mundial y manifiestan su fanatismo por Messi. También destacamos el trato recibido en Paraguay, Colombia, El Salvador y Guatemala”, señaló Vicente.

“Lo mejor ha sido el camino, fantástico. Atravesar un continente completo con sus países, geografías, culturas y sociedades resultó muy enriquecedor. Lo venimos disfrutando mucho, aunque todavía no es momento de hacer un balance: seguimos metidos en la travesía y ya habrá tiempo para procesar todo lo vivido”, sumó Miguel, quien luego brindó detalles de los próximos pasos.

“Este domingo a última hora o el lunes llegaremos a San Antonio. Nos quedaremos unos días para conocer la ciudad y luego seguiremos hacia Dallas, donde la Selección Argentina disputará el segundo y tercer partido de la fase de grupos. Allí también haremos una breve escala y, después, encararemos el tramo final hasta Kansas City, adonde estimamos arribar entre fines de mayo y comienzos de junio. El arco está cada vez más cerca, pero todavía hay que cruzarlo para poder festejar”.

Faltan 39 días para el inicio del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026 —que comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca—, aunque los biciviajeros advirtieron que aún no se percibe un clima mundialista marcado en Norteamérica. “Lo sentimos en las sedes por las que pasamos en México, tanto en su capital como en Monterrey, pero todavía no se vive como nos gusta a los argentinos. Ojalá con el correr de los días se transforme en una gran fiesta”, comentó Yamandú.

Por último, Miguel Silio se refirió a la posibilidad de asistir a los partidos de la Selección en busca de la cuarta estrella. “La idea es ir a todos los encuentros para los que consigamos entradas. Está muy complicado por la enorme demanda de argentinos y de gente de todo el mundo que quiere ver a Messi en su último Mundial. El panorama es difícil, pero vamos a intentar por todos los medios acceder a la mayor cantidad de partidos posible”, concluyó.