DETENCIÓN INESPERADA
Lo pararon en un control, se le cayó algo del bolsillo y terminó complicado
El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo. El motociclista frenó para dar su documentación pero un descuido lo dejó expuesto.
Un hombre fue aprehendido en Concordia por tenencia ilegal de estupefacientes, luego de que se le cayeran envoltorios con droga del bolsillo mientras era controlado por la Policía.
El procedimiento fue realizado por funcionarios del Comando Radioeléctrico, que desarrollaban tareas de patrullaje preventivo y detuvieron la marcha de un motovehículo en inmediaciones de Alberdi y Colón.
Según se informó a AHORA, en ese momento, del bolsillo del conductor cayeron envoltorios de nylon, por lo que se dio intervención a la División Drogas Peligrosas.
Tras las pericias correspondientes, se confirmó que el contenido dio resultado positivo para cocaína.