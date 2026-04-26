Un hombre fue aprehendido en Concordia por tenencia ilegal de estupefacientes, luego de que se le cayeran envoltorios con droga del bolsillo mientras era controlado por la Policía.

El procedimiento fue realizado por funcionarios del Comando Radioeléctrico, que desarrollaban tareas de patrullaje preventivo y detuvieron la marcha de un motovehículo en inmediaciones de Alberdi y Colón.

Según se informó a AHORA, en ese momento, del bolsillo del conductor cayeron envoltorios de nylon, por lo que se dio intervención a la División Drogas Peligrosas.

Tras las pericias correspondientes, se confirmó que el contenido dio resultado positivo para cocaína.