En horas de la madrugada del sábado, alrededor de las 00:45, personal de Comisaría Tercera que se encontraba realizando recorridas de prevención en jurisdicción observó, en inmediaciones de calles Salaverry y 1° de Mayo, a un hombre que se hallaba ocultándose detrás de unos árboles en un sector con escasa iluminación.

Al descender del móvil policial para identificarlo, el individuo intentó evadir el accionar de los uniformados, siendo interceptado de inmediato. Durante el procedimiento se constató que llevaba una mochila, por lo que se le solicitó exhibir su contenido, observándose en su interior diversas prendas de vestir y otros elementos de interés para una investigación.

En ese momento, el masculino comenzó a mostrarse agresivo, profiriendo insultos y amenazas contra el personal policial, para luego arrojar golpes de puño y golpear con cabezazos el móvil policial. Ante esta situación, y con el fin de resguardar la integridad física de los intervinientes y del propio individuo, se procedió a su aprehensión. Una vez dentro del móvil, continuó con su actitud violenta, propinando patadas a los asientos del vehículo oficial.

Informado de lo sucedido, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión del hombre, de 33 años de edad, y su traslado a Jefatura Departamental.

Cabe señalar que el aprehendido vestía una remera celeste y una campera de tonalidades similares a las descriptas para uno de los autores de un hecho de robo ocurrido el pasado viernes, en perjuicio de una mujer de 47 años. Asimismo, se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales fueron reconocidos por la damnificada como de su propiedad, conforme ampliación de denuncia realizada oportunamente.