"Lo quise ayudar y me robó la bici": el triste relato de un nene entrerriano

Contó que "estaba andando en bicicleta y un chico se me acercó y me preguntó si yo había visto un celular blanco y dónde vivía. En ese momento me paré y me dijo `dame la bicicleta´ y me empujó".

"Yo lo quise ayudar y me robó la bicicleta, después se fue por calle Fader. No sé si lo van a encontrar. Que encuentren la bici, hace un mes que mi tío me la regaló", comentó.

Y agregó que "yo había vendido la bicicleta que tenía antes, entonces mi tío me regalo una".

En tanto, la mamá del pequeño precisó que "durante la siesta, cuando mi hijo estaba andando en bicicleta, lo asaltaron y se la robaron. El hecho sucedió en calle Fernando Fader entre José Ingeniero y Roldan".

"Estoy muy indignada por la situación pero también por todos los robos que suceden en el barrio. Esperamos que mi hijo, pueda recuperar la bicicleta", expresó. (Elonce)