En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 04:30 horas, oficiales de la Policía de Gualeguaychú intervinieron ante un supuesto hecho de tentativa de hurto, ocurrido en las inmediaciones de Rivadavia y Mosto.



Los efectivos fueron comisionados por el Comando Radioeléctrico, donde un llamado alertó sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa, vestido completamente de negro y con el rostro cubierto, que se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la zona.



La persona denunciante aportó todas las características del individuo, quien, al advertir su presencia, abandonó rápidamente el lugar y huyó en una bicicleta tipo playera. Con las características aportadas, los efectivos realizaron una recorrida por la zona y lograron localizar, en inmediaciones de Colombo y Brasil, a un hombre de 38 años con las características y vestimenta descriptas.



Ante esta situación, se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, quien dispuso su aprehensión y posterior traslado a la Jefatura Departamental.



Posteriormente, los funcionarios lograron localizar al propietario del vehículo, quien se hizo presente y constató que en el interior de un automóvil Ford tipo ranchera se observaba cierto desorden, aunque no se registraban faltantes.