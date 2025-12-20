Un joven de 24 años fue demorado durante la madrugada tras ser sorprendido cuando intentaba abrir un automóvil estacionado en la vía pública, en inmediaciones de un local bailable.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Maestra Piccini y Rocamora, donde personal de la Comisaría Primera intervino luego de que el oficial a cargo del servicio adicional advirtiera la maniobra sospechosa. El vehículo no presentaba daños visibles al momento de la intervención.

Ante la situación, el individuo fue demorado en el lugar y el hecho fue puesto en conocimiento del fiscal interviniente, quien dispuso su traslado a la Jefatura Departamental para la realización de las actuaciones correspondientes por el delito de tentativa de hurto.

Desde la Policía se informó además que la propietaria del automóvil no radicó denuncia por lo sucedido.