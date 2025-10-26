Según señalaron fuentes policiales, dos sujetos encapuchados y vestidos con ropas oscuras fueron vistos dentro del garaje de una finca. Uno de ellos habría simulado portar un arma y hacer el gesto de cargarla para intimidar al vecino que advirtió la situación. Acto seguido, ambos escaparon saltando una reja, mientras que un tercer implicado se ocultó momentáneamente en un terreno baldío para luego darse a la fuga.

Ante el llamado de emergencia, se activó un operativo cerrojo en la zona y los móviles policiales comenzaron a recorrer las calles cercanas. Pocas cuadras más adelante, un vecino aportó un dato clave: un hombre corría por calle Manzoni rumbo a San José.

Con ese aporte y el refuerzo de otro patrullero, los efectivos lograron interceptar al sospechoso. El hombre intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue reducido frente a una casilla de madera y detenido en el lugar.

El aprehendido, de 35 años, tenía pedido de detención vigente por violar un arresto domiciliario en una causa por robo agravado por el uso de arma, tramitada ante la Oficina de Gestión de Audiencias.

En su poder se secuestró una mochila que contenía prendas de vestir. Entre ellas, un buzo oscuro y unas zapatillas Nike blancas con detalles naranjas, coincidentes con las registradas por cámaras de videovigilancia aportadas por un vecino en el momento del intento de robo.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía en turno. La Policía continúa con las actuaciones tendientes a identificar a los otros dos implicados que lograron escapar.