Un hombre de 31 años fue detenido este jueves por la mañana en el Cementerio Municipal de Paraná, luego de ser señalado por la sustracción de elementos de los nichos del lugar. La situación fue advertida por una empleada, quien dio aviso inmediato al personal del establecimiento.

Ante el alerta, el director y otros trabajadores intervinieron para retener al sospechoso hasta la llegada de los efectivos policiales. El procedimiento fue enmarcado en una causa por tentativa de robo, según informaron fuentes policiales.

Tras arribar al predio, los agentes realizaron un rastrillaje en los alrededores y localizaron un crucifijo de aluminio de color plateado, el cual fue vinculado a las actuaciones iniciadas. El hallazgo y las circunstancias de la retención fueron comunicados a la Fiscalía interviniente.

La autoridad judicial dispuso el secuestro del elemento hallado y ordenó el traslado del acusado a la Alcaidía de Tribunales. El hombre permanece alojado en dicha dependencia a disposición de la Justicia.

Fuente: El Once Dígital