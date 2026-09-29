Este martes al mediodía, oficiales de la Comisaría Cuarta acudieron a las inmediaciones de Clavarino y Paraguay, donde un hombre de 48 años había reducido a otro de 43 que había intentado robarle su auto.



Según explicó a los policías el denunciante, propietario de un carrito de comidas ubicado en Plaza Belgrano, mientras se encontraba cerrando su puesto observó a un sujeto con medio cuerpo dentro de su vehículo. Al advertir su presencia, el sospechoso se dio a la fuga en bicicleta. El damnificado logró alcanzarlo y retenerlo hasta el arribo del personal policial.



En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y posteriormente el aprehendido fue trasladado a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Fiscalía de Propiedad.