"Lo único que dice es: 'Mi bebé, mi bebé'", dijo el marido de la mujer violada

"Mi mujer está en shock y lo único que dice es: 'Mi bebé, mi bebé'", dijo al el hombre al canal TN.

Minutos después de que Celso manifestara que no tiene los "medios económicos para viajar al sur" para encontrarse con su mujer, desde la municipalidad de Rosario de la Frontera le ofrecieron una ayuda para que pueda viajar.

A pesar de las horas que pasaron del trágico homicidio que conmocionó a Santa Cruz, Celso todavía no recibió el llamado de ninguna autoridad santacruceña. "Estaba esperando, pero nadie me llamó. No sé nada. No quiero prender la tele porque me pone mal. No sé nada de nada, ni de jueces, ni de fiscal", señaló.

La pareja tenía tres hijos. Solo el menor, de cuatro años, vivía con ellos en Salta. Una hija vive en Buenos Aires y otro, en Puerto Deseado. La mujer de 45 años y el niño habían ido a visitarlo.

"La única información que tengo es la de mi hijo [mayor] que está solo allá. Está trabajando hace tres años allá. Por eso fueron a visitarlo. Él estaba en el Ejército, y ahora está en una carpinterí", contó Celso.