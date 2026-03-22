Un hombre de 32 años fue aprehendido el sábado en Gualeguaychú tras haber intentado ingresar a una vivienda con presuntos fines delictivos en inmediaciones de Rioja al 100.

El hecho fue advertido a través de un llamado que alertó sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa. A partir de las características brindadas, personal del Comando Radioeléctrico desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

Minutos más tarde, los efectivos lograron localizar al sospechoso en la intersección de Montiel y J. J. Franco. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado.

Tras su aprehensión, el individuo —domiciliado en la ciudad— fue trasladado a sede policial, donde quedó detenido a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tentativa de hurto.