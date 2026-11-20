En horas de la madrugada de este viernes, personal de Comisaría Cuarta intervino en un procedimiento por un hecho de robo, ocurrido en inmediaciones de las calles Colombo y Roffo.

La intervención se inició a raíz de un llamado de comisión, luego de que el propietario de una obra en construcción, de 30 años de edad, observara mediante el sistema de videovigilancia y alarma que un hombre estaba sustrayendo elementos del lugar, tras forzar y provocar daños en una puerta de aluminio ubicada en la parte posterior del inmueble.

Ante esta situación, el damnificado se hizo presente en la propiedad y logró retener al individuo hasta el arribo del personal policial, que procedió a su aprehensión.

El involucrado resultó ser un joven de 23 años. Asimismo, se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa.

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso el traslado del aprehendido a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial competente, sujeto a las actuaciones por el supuesto delito de robo en flagrancia.