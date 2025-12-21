Un conductor protagonizó un violento raid por el barrio porteño de Flores al circular al menos cinco cuadras en sentido contrario por la avenida Juan Bautista Alberdi, terminando su trayecto con un choque y vuelco en el cruce con la avenida Lafuente.

El impacto, ocurrido este domingo por la mañana, involucró a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, que según testigos cruzó en rojo a alta velocidad, y a un Citroën gris en el que viajaba una familia. Producto del brutal accidente, seis personas debieron ser asistidas por personal del SAME y Bomberos de la Ciudad, entre ellas un nene de 11 años.

"Veníamos por Lafuente y él venía en contramano, rápido, borracho, y nos llevó puestos. No se podía mantener parado, lo ayudaron a sentarse, no podía ni hablar", relató indignado el padre de la conductora del vehículo embestido.

Puede interesarte

Fuente policiales informaron que el responsable del siniestro fue trasladado bajo custodia al Hospital Piñero con heridas leves, mientras que la mujer que manejaba el Citroën fue derivada al Hospital Álvarez tras sufrir un fuerte ataque de pánico.

Vecinos y testigos aseguraron que la Policía ya venía monitoreando el trayecto del infractor, quien antes del impacto final estuvo a punto de colisionar con otros vehículos. "Un hombre se ofreció de testigo porque unas cuadras antes casi lo choca a él", detallaron los damnificados, que se dirigían desde Guernica para realizar compras.

En el lugar, las autoridades aguardan los resultados del test de alcoholemia y el análisis de las cámaras de seguridad para determinar la mecánica exacta del hecho.