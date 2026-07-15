Argentina ganó 2-1 a Inglaterra en una semifinal intensa y peleada. En los minutos finales, la Selección sacó su chapa de campeón y revirtió el marcador con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El domingo buscará la cuarta estrella frente a España en Nueva Jersey.

Inmediatamente después del triunfo, las calles de Gualeguaychú se encuentran llenas de cientos de personas festejando con euforia y alegría la victoria de la Selección. Con gritos, cantos y bocinazos, una multitud se dirige en caravana por el centro de la ciudad rumbo a los obeliscos de la Costanera para congregarse y celebrar.



Noticia en desarrollo…