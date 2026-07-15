Hoy no será un día más en la historia de los Mundiales. Es que, después de 40 años, y justo en pleno aniversario número 40 de la gesta de la Selección de Diego Maradona y Carlos Bilardo en México 86, Argentina e Inglaterra se vuelven a ver las caras en un partido eliminatorio de la Copa del Mundo. Y será ni más ni menos que por el pase a la final, donde ya espera España, que le ganó 2-0 a Francia en la otra semifinal.

En medio de la pasión que mostraron los hinchas argentinos durante el banderazo que se hizo este martes en Underground, un distrito comercial y de entretenimiento ubicado en el barrio Five Points de Atlanta, la otra escena que no paró de ver Infobae cuando paseaba debajo de una intensa lluvia fue la de los fanáticos con carteles colgados en el pecho que decían “compro entradas”. Y otros que iban preguntando al azar para intentar conseguir un contacto para cotejar el valor de los boletos para alentar hoy al equipo de Lionel Messi ante los Tres Leones.

En la caminata, una de las que se paró a contarle su caso a este medio fue Cecilia. Nacida en Córdoba, pero que hace 20 años vive en Salta con su esposo oriundo de Entre Ríos y sus dos hijos, estaba a la pesca no de uno, sino cuatro de entradas para toda la familia. Según su relato, le ofrecieron boletos categoría 2 (su ubicación es en las esquinas y cabeceras de las tribunas inferiores, así como en las secciones centrales de zonas medias o superiores) por un monto de 3.500 dólares por ticket. “Me dijeron que cuando terminara el banderazo van a empezar a bajar”, expresó, al mismo tiempo que confesó que lo máximo que pagaría en la reventa serían unos USD 2.500. Es decir, un total de 10 mil dólares para una familia tipo que quiere ver a La Scaloneta jugarse el pase a la definición de la Copa del Mundo.

Según otras personas que respondieron a la pregunta sobre cuánto les ofrecieron pagar por un ticket (aunque prefirieron no decir su nombre), el valor al que estaban dispuestas a pagar osciló entre los 1.000 a 2.000 dólares. El precio era similar en todos los casos, mientras el público no paraba de cantar recordando a Maradona y pidiendo por “la cuarta de Leo”, como dice la canción que se hizo popular en Norteamérica.

Hay que recordar que el boom de las entradas para ver a los campeones del mundo ya se puso en marcha durante la fase de grupos, pero se agudizó para el partido de 16avos de final en Miami contra Cabo Verde. Cuando una persona compró un boleto, pero decidió no utilizarlo, lo puede poner a disposición en un mercado secundario, como ya le explicó a Infobae el argentino Carlos Abriata, socio de la empresa que le proveyó a la organización el programa para la venta de localidad online.

“Existen en el marketplace de la FIFA entradas de mercado secundario que algunos hinchas están vendiendo. Esas son las que recomiendo que la gente compre y en ningún otro lugar, porque están garantizadas por FIFA”, expresó a este medio en una entrevista durante la previa al primer encuentro eliminatorio que enfrentó la Albiceleste en el Mundial.

Según varios medios locales de Atlanta, los precios para comprar entradas para hoy están en ese precio, pero hay varias aplicaciones permitidas en los Estados Unidos (la reventa es legal, no como en Argentina que está penado por ley). En una de ellas se pueden ver tickets detrás de los bancos de suplentes, en la fila 5 del Atlanta Stadium, a un precio exorbitante de más de 10 mil dólares por cada asiento. Y la más barata que aparece en esa aplicación tiene un valor de poco más de USD 4.500.

En medio del pedido de entradas, también hay un tema sensible de cara al duelo de esta tarde entre sudamericanos y europeos. Debido a la histórica rivalidad entre ambos países, que tuvo episodios deportivos como el duelo en México 86 que terminó 2-1 con los goles de Maradona, o mismo la victoria en los penales en Francia 98 por los octavos de final, la seguridad de Atlanta montó un masivo operativo para contener a las dos parcialidades.

Durante el banderazo en la zona del Downtown de Atlanta se vieron decenas de efectivos de la policía de la ciudad y varios integrantes del FBI cuidando la zona y siguiendo muy atentos cada paso de los fanáticos argentinos en el lugar. Algo similar sucederá hoy en las adyacencias del estadio donde hacen de local el United de la MLS y los Falcons de la NFL. Ninguno de los dos bandos, pero sobre todo los fanáticos albicelestes, podrán ingresar con banderas alusivas a las Malvinas. Se estima que más de 1.500 integrantes de seguridad controlen los accesos, que están separados para los hinchas de ambas selecciones.

Desde las 16 (hora argentina), rodará la pelota en la otra semifinal de la Copa del Mundo. En la final ya espera España y ahora será el turno de Argentina o Inglaterra de completar el cuadro definitivo. Mientras, miles de fanáticos no se quieren perder un acontecimiento que quedará en los libros de la historia de los Mundiales. Pase lo que pase en el terreno de juego y también en las tribunas.