Logran frenar el Alzheimer en ratones y hay expectativa por su aplicación en humanos

El Alzheimer es un tipo de demencia que afecta a más de 30 millones de personas en el mundo y está asociada a una disminución en la circulación cerebral.

El estudio fue publicado en la revista científica Journal of the American College of Cardiology (JACC) y se presenta como una posibilidad de tratamiento a futuro para esta enfermedad.

El fármaco dabigatrán es un anticoagulante oral de acción directa que no sólo retrasó la aparición del Alzheimer en ratones sino que también disminuyó la inflamación cerebral, el daño vascular y redujo los depósitos del péptido amiloide, señales típicas de la enfermedad.

Los científicos a cargo de la investigación, en diálogo con el diario El Mundo, pidieron prudencia debido a que el paso de ratones a humanos es difícil. Sin embargo, agregaron que la investigación "supone un avance importante para trasladar nuestros resultados a la práctica clínica y conseguir así un tratamiento eficaz para la enfermedad de Alzheimer".