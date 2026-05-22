El personal de la Dirección de Obras Sanitarias retomó este jueves las tareas de saneamiento sobre calle Montevideo, esta vez en la esquina de Montevideo y Bolivar. Allí, la causa de los malos olores que afectaron por años ese lugar resultó ser la rotura de una antigua cañería de cloaca por el crecimiento de las raíces de un árbol, lo cual provocó que los efluentes cayeran en el sistema pluvial.

De esta manera, en las tres cuadras de Montevideo se debieron solucionar problemáticas derivadas de problemáticas diferentes. Entre Urquiza y 25 de Mayo las filtraciones al ducto tenían su origen en roturas simultáneas del sistema pluvial y de la red cloacal; mientras que en el tramo entre 25 de Mayo y San Martín la causa radicaba en conexiones domiciliarias que fueron anuladas de forma incorrecta al momento de construirse un nuevo colector central, hace ya varias décadas.

En el tercer tramo, el crecimiento de raíces que lesionaron los caños cloacales acumularon consecuencias silenciosas a lo largo del tiempo, ya que los excedentes de aguas negras se mezclaron con el flujo del conducto de drenaje y, en los períodos de escasas o nulas precipitaciones, esos pequeños desbordes generaban los olores nauseabundos que los vecinos padecían en toda la zona.

Para solucionar este inconveniente, el personal de Obras Sanitarias reemplazó el viejo caño dañado por uno de PVC de 160 mm., lo cual hizo que todas esas filtraciones tuvieran fin y dejaran de volcar sobre el drenaje pluvial.

Para lograrlo, una retroexcavadora trabajó sobre el asfalto de Montevideo y Bolivar (sólo quedó cerrado el tráfico vehicular sobre la primera arteria, mientras que en la segunda quedó habilitada media mano) lo que permitió a los operarios abordar el problema.

Tecnología clave para soluciones precisas

La exploración robótica previa fue la herramienta clave que hizo posible conocer con exactitud la localización de cada punto comprometido sin necesidad de levantar el pavimento a ciegas, ni realizar excavaciones exploratorias en toda la extensión de la arteria.

Con esa información en mano, los operarios de Obras Sanitarias procedieron a romper y excavar a la altura precisa de cada conexión domiciliaria defectuosa para colocar un tapón de hormigón que impide definitivamente que los excedentes cloacales continúen desviándose hacia el sistema pluvial.

"Gracias a las imágenes que recogió esta tecnología ahora podemos saber exactamente qué es lo que sucede y, lo más importante, sabemos con precisión en qué lugar romper, por lo que no es necesario levantar todo el asfalto o el pavimento a ciegas hasta descubrir cuál es el problema", señaló el intendente Mauricio Davico.

La resolución de los malos olores en calle Montevideo no es un hecho menor: se trata de una de las quejas más persistentes y extendidas en esa zona del casco urbano, donde la confluencia de un sistema cloacal antiguo con un ducto pluvial que recibía filtraciones ajenas a su función, creó durante décadas una situación de malestar cotidiano para quienes viven, trabajan o transitan por esa arteria.

Cronograma de trabajo tras la inspección robótica

Más allá de los tres tramos de Montevideo ya intervenidos, el plan de saneamiento elaborado a partir de los datos relevados por el robot contempla trabajos en Perón entre Bolívar y Andrade; Brasil y Luis N. Palma; Del Valle entre Italia y Perón; 3 de Febrero entre Del Valle y 3 de Caballería; Del Valle y Maipú; 3 de Caballería entre Rucci y Rocamora; avenida Parque y Constitución; España y Etchevehere; Rubén Darío y 3 de Febrero, y Urquiza y Guerra.

Cada uno de esos tramos fue analizado por el equipo robótico, cuyo recorrido subterráneo produjo un diagnóstico detallado del estado real de la red de drenaje urbano con datos que ahora permiten localizar con precisión los puntos críticos y definir con mayor exactitud las tareas necesarias para restablecer el funcionamiento adecuado del sistema.