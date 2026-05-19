Un hombre de 37 años fue detenido este lunes en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma blanca, iniciada tras la denuncia presentada por una adolescente cuando ingresaba al colegio.

Según informó la Policía, el procedimiento se realizó en una vivienda vinculada a la investigación, donde se dio cumplimiento a una orden verbal de allanamiento y detención.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar por el fondo de la casa, aunque rápidamente se montó un operativo cerrojo en la zona que permitió localizarlo y aprehenderlo a pocos metros.

Puede interesarte

Luego de su detención, y con la autorización correspondiente, los efectivos realizaron una requisa personal en la que secuestraron prendas de vestir relacionadas con la causa, una mochila y distintos elementos cortantes. Entre ellos había un cuchillo tipo Tramontina, un destornillador y una tijera sin mango, objetos que serían de interés para la investigación.

El operativo tuvo resultado positivo y permitió concretar tanto la detención del acusado como el secuestro de los elementos presuntamente vinculados al hecho.

Del procedimiento participaron autoridades policiales departamentales, personal de la División Investigaciones, efectivos de Comisaría Cuarta y del Grupo Especial Gualeguaychú (GEG)