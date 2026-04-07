La familia de Luna alcanzó el objetivo económico y logró juntar los fondos necesarios para que la joven de 15 años pueda realizar su tratamiento médico en Uruguay. La noticia fue confirmada en las últimas horas a través de las redes sociales, donde anunciaron con gran emoción el cierre exitoso de la campaña solidaria.

La solidaridad de la comunidad permitió reunir exactamente la suma de $234.102.525,50. A través de un flyer difundido por sus allegados, los familiares expresaron su profundo agradecimiento a todos los que colaboraron: “Llegamos al objetivo. Gracias por cada ayuda. Un gesto enorme de amor”, destacaron, valorando cada “granito de arena” aportado.

Cabe recordar que la campaña se había lanzado con urgencia para poder hacer frente a los altos costos de la atención especializada que la adolescente requiere en el país vecino. Con el dinero finalmente asegurado, Luna y su familia ya están en condiciones de avanzar con los procedimientos médicos planificados para su recuperación.