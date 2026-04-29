A través de la disposición de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), se recolectaron 35 bolsones de residuos, con 14.700 kilos, que serán enviados a la empresa Puro Scrap ubicada en la provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa permite que componentes valiosos reingresen al ciclo productivo, evitando que terminen en vertederos comunes o dispersos en zonas no autorizadas de la ciudad.

La licenciada Ivana Zecca, responsable de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, destacó que “la campaña tiene como fin principal brindar una solución técnica y ambientalmente segura para estos dispositivos”. Según explicó la funcionaria, “la correcta gestión de estos residuos no solo favorece la recuperación de materiales, sino que ayuda a reducir significativamente el impacto ambiental, ya que muchos de estos aparatos contienen componentes potencialmente peligrosos para la salud y el ecosistema si no son manipulados adecuadamente”.

Los RAEEs comprenden aquellos dispositivos de uso diario que, al agotarse su vida útil, requieren una disposición especial. Entre ellos se encuentran equipos de la línea blanca, como heladeras y lavarropas; de la línea marrón, que incluye televisores y sistemas de audio; y de la línea gris, compuesta por computadoras, teléfonos celulares e impresoras. Debido a su composición compleja, resulta fundamental que los vecinos separen estos elementos de los residuos domiciliarios tradicionales y los trasladen a los puntos de recepción específicos dispuestos por la comuna para asegurar su trazabilidad y reciclado final.

Para facilitar este proceso, el Estado municipal mantiene operativos dos Centros de Transferencia donde se aceptan dispositivos de las tres líneas mencionadas. El Centro de Transferencia Nº 1 funciona en el predio del ex frigorífico, en la intersección de calle Tropas y Perón, mientras que el Centro de Transferencia Nº 2 se encuentra ubicado en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla. Ambos espacios permanecen abiertos todos los días en el horario de 7 a 19 horas.