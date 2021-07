Amaury sostiene que su generación, los mayores de 40, que pudieron irse de la isla les gustaría disfrutar de su país, pero en libertad. Denunció que el racionamiento es magro y alcanza para poco más de una semana. Aseguró que "el régimen es brutal y que las cárceles cubanas son muy duras". Además, alertó que el desabastecimiento es muy grave en la salud y que el Estado exporta médicos a otras naciones como fuente de ingreso.

Amaury tiene 45 años y desde los 25 que no vive en Cuba. Vivió y trabajó en Alemania durante un año y en España 15 años, hasta que se radicó en la Argentina. Aquí en Gualeguaychú, se hizo conocido por su trabajo en Cubata Bar.

“No resultó fácil salir de Cuba, porque en aquel entonces me tenían que dar lo que se conocía como “Carta Blanca”, un permiso de salida del Estado, algo que retiraron después de la visita del entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama”, comenzó a relatar a ElDía.

“El Estado es todo, gobierno, partido comunista, en Cuba todo es lo mismo. Si bien en el 2016 se hicieron algunas reformas, las mismas fueron y serán insuficientes. Antes, el 95% de la gente trabajaba para el Estado, ahora un poco menos y quizás en estos momentos un 85% lo hace en por su cuenta, aunque en definitiva la población depende del Estado que siempre se ha encargado de hacer depender a la gente del gobierno”, relató el cubano radicado en nuestra ciudad.

Explicó que “aparentemente la canasta básica te la provee el Estado, lo mismo pasa con la educación y la salud, encargándose el estado de hacerle saber a cada cubano y cada cubana que dependen de ello para todo”.

Cómo era la vida en la Isla

Su padre era taxista en un Chevy que se compraron en Argentina, y según comentarios esa fábrica se fue a Estados Unidos. Por esa razón no se encontraban repuestos para el auto.

“Los autos que se ven en la Isla son los que compraba la gente antes de la revolución del 59”, cuenta Amaury y agrega: “Mi papá trabajó para el Partido Comunista, siempre fue cuadro político, mientras que mi madre era maestra. Tuve una infancia común; con unos padres dentro del proceso como se le dice allá, aunque en mi caso salí del mismo, debido a que nunca entendí. Ya en ese entonces se veía una fractura entre las generaciones, algo que se agrava día a día. Muchos padres no se llevan bien con sus hijos por el choque generacional y porque el gobierno se ha encargado de dividir a las familias. En mi caso me llevo muy bien con mi padre. Él sigue pensando que la Revolución es buena, y aunque yo pienso lo contrario, nos respetamos y llevamos bien”.

Actualmente, el padre de Amaury tiene 75 años. Es una persona que “se jubiló y cobra 25 dólares, una cifra que no le alcanza, al igual que todos los jubilados debe seguir trabajando”. Sus hermanos (Amarili, Juanita, Jorgito) trabajan y viven en Cuba como licenciados en Enfermería cobrando 40 dólares.

En Cuba, Amaury vivía en La Habana, a 32 kilómetros del Capitolio. Estudiaba Literatura Inglesa, pero dejó los estudios por razones económicas y se dedicó a aprender un oficio, en este caso Joyería en lo que se denominaban cursos para oficios perdidos.

Aprendió grabado del metal al brillo y con lo que ya sabía de joyería se dedicó a eso. En España se siguió formando como joyero y orfebre para luego hacer una tecnicatura en gemología y minas.

Sobre los estudios en Cuba, señaló que la “Universidad es pública, no se paga, pero no es gratis, porque tú tienes que comprar tus cosas para estudiar, abonar el colectivo para ir y regresar. Los números no nos daban y tuve que dejar”, aseguró.

Volvió en el tiempo y contó que “existe un marcado adoctrinamiento: Desde chiquitos se nos obligaba a decir 'queremos ser como el Ché' por Ernesto Guevara de la Serna cuando nadie quería ser como el 'Ché' en mi generación y en tantas otras”.

Manifestó que "de Camilo Cien Fuegos se hablaba, pero muy poco. Hay muchos sitios oscuros que a nosotros no nos contaron o lo hicieron de una forma poca clara, por lo cual necesitamos respuestas cuando son temas tabú, como por ejemplo, la misma muerte de Camilo Cien Fuegos".

“La opinión generalizada es que lo mandó a matar Fidel (Castro); mientras que del Che se dice lo mismo. Lo marca el diario del argentino cuando estaba en Bolivia, antes de ser muerto en La Higuera, donde decía sin noticias de Manila, que era el nombre en clave de La Habana, noticias que nunca llegaron. Inclusive Fidel leyó en la Plaza de la Revolución la carta del Ché, es decir que prácticamente lo obligó a irse en forma mediática”, relató el cubano.

“También, en la escuela, nos decían que los soviéticos eran nuestros hermanos y que teníamos que ser como ellos”, dijo Amaury y agregó: “la imagen que tengo de Guevara no es la mejor; basta con recordar un discurso de las Naciones Unidas, cuando dijo: ‘fusilamos, fusilaremos y seguiremos fusilando’. Y no veo nada heroico el estar fusilando personas. Es así que mató a todo tipo de gente, a los estaban en la dictadura de Batista y a los que no. Durante la crisis de los misiles (Octubre de 1962) dijo que si de él dependía “hubiese apretado el botón y que muriesen unos millones de personas y que todo era justificable por la causa”.

¿Por qué eligieron Argentina?

Amaury llegó al país porque su mujer, Fernanda González, es argentina, por lo que decidieron radicarse cuando se hizo la repatriación de científicos para montar todo lo que es educación a distancia como se hace en España”.

El embargo comercial de Estados Unidos

“Cuando Obama propuso levantarlo tuve muy de acuerdo, porque con esa medida se le iba a justificar al gobierno que en Cuba no hay esto o lo otro por el embargo; pero Fidel salió a denigrar al presidente americano tratándolo de “Negrito Embaucador” con un tono racista y peyorativo”, relató Amaury.

Dijo que el mayor impacto “pasa por el bloqueo interno y no el externo”. Señaló que “posiblemente los campesinos estén más pobres que antes del 59, algo que marcan los datos económicos que señalan que Cuba, en 1955, estaba entre las 30 mejores economías del mundo. Estaba mejor que España, Italia y muchos países más. Fuimos el segundo país en el mundo en acceder a la televisión, uno de los primeros en contar con el ferrocarril, teléfono y otros servicios”. Recuerda haber hablado con sus abuelos que aclara “nunca fueron comunistas y me decía que antes una heladera la tenían los ricos, pero había que ver en qué contexto, de que año, hablaban, porque era algo que se repetía en todo el mundo. Lo que hoy es común, antes era un lujo”.

Un Ingeniero Agrónomo reconocido dijo que el “90% de la tierra en la isla es muy fértil”. Sin embargo algo que caracterizó a Cuba como lo es la caña de azúcar ha desaparecido. “Ya no hay ingenios azucareros, produciendo en la última zafra menos azúcar que cuando éramos colonia de España, debido a que se destruyó todo a principios del 2000 luego de que dijeran que no era negocio. Regalaron parte de la infraestructura a Nicaragua y Venezuela y al resto lo vendieron como chatarra. Sólo un 15% del campesinado que tiene tierras no tiene más de cinco caballerías, pequeñas superficies, ya que por ley no se puede tener más, es la gente que produce lo que se come en Cuba. Gente que trabaja con muchas limitaciones porque no tienen acceso para comprar fertilizantes, semillas, maquinaria, arando con bueyes. Y eso que Cuba tiene la capacidad de producir alimentos para 40 millones de personas”, relató.

Las protestas contra el gobierno

Días pasados hubo protestas al grito de “Libertad” en toda la Isla. Movimientos que se hicieron visibles gracias a las redes sociales y fotos y videos que se pudieron subir. González dijo que la “tecnología permite visibilizar eso, pero siempre ha existido. Y la gente por salir a manifestarse pacíficamente, harta de estar harta, terminó en la cárcel. Se habla de unas 5000 personas que pueden ser muchas más, inclusive menores de edad (15 a 17 años) privados de su libertad en cárceles que son famosas por ser muy dura”. Es más “hubo muertos y no se sabe el número, es peligroso cambiar una dictadura de tantos años”, opinó.

La gente gritaba “Libertad”, “Patria y Vida”, y todo los que dicen que fue armado por el imperialismo es “muela”, mentiras totales. No creo que la CIA les pague a cientos de miles de personas a protestar porque supuestamente les paguen los servicios de inteligencia americanos”.

Contó que hace dos años regresó a Cuba y encontró todo igual o peor. “Los mismos huecos en las calles, aunque más grandes y con esto que estoy diciendo en este medio y lo que he dicho en otros, es probable que no pueda volver, pero no importa, dado que si uno se va para ser libre tiene que serlo en todos lados”.

El sistema de Salud, la economía, la cultura y los medios

Según relató el cubano, el sistema de salud de la Isla “está deteriorado, no hay guantes, jeringuillas, medicamentos, incluso falta de personal médico, porque la mayoría están en Venezuela y en países africanos, porque vieron que producir médicos es un negocio para el país, pasando en limpio vender servicios médicos.”

Sobre el racionamiento que entrega el Estado puede “llegar a tener dos kilos de arroz, medio de porotos, medio de aceite, 6 huevos, medio kilo de pollo, medio de pescado, dos de azúcar, medio de sal y nada más”.

“El gobierno sabe muy bien que eso no alcanza y que la gente hace otra cosa para sobrevivir en el mercado informal. El cubano es una persona de trabajo y en el único lugar en el que no le va bien es en Cuba. En otros lados les va bien, basta con ver lo que pasa con los residentes en La Florida”.

La música, la cultura cubana, quizás por tener muchas raíces africanas es alegre, aunque González destaca que eso se ha perdido. “Párate en una esquina de La Habana y mírale la cara a la gente. No hables con ellos. Es difícil ver una cara alegre, todo es cuestión de supervivencia. No se puede planificar que vas a comer mañana. Se ha perdido todo tipo de esperanza.”

Existen dos medios gráficos. “El Gramma que dice las noticias y el Juventud Rebelde que es el que la explica, mientras que en medios televisivos y radiales pasa lo mismo. Nunca se ha dado en Cuba un debate entre dos personas que piensan distinto”, concluyó.