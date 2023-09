Lola Latorre sufrió un accidente automovilístico el miércoles al mediodía. La influencer se dirigía a los estudios donde se graba el Bailando 2023, ubicados en la localidad bonaerense de Martínez, cuando su vehículo fue embestido por un motociclista.

La noticia la dio a conocer Pablo Layus en Intrusos, al comunicar los mensajes que recibía de Yanina. “Ella sufrió un golpe en la rodilla, estaba muy asustada, con una crisis de nervios”, afirmó el periodista de América, y agregó que Diego, el padre de la joven, se dirigió de inmediato al lugar del siniestro vial.

“Recién acabo de preguntar, el hombre que manejaba la moto también está en el lugar. No sé en qué condiciones quedó”, prosiguió Layus, haciendo referencia al riesgo de circular en moto a gran velocidad y teniendo en cuenta la llovizna que cayó durante toda la mañana en Capital y Gran Buenos Aires.

Más adelante en el programa, Yanina envió un audio contando la situación y llevando un poco de tranquilidad luego del mal trago: “Estoy hablando con todo el mundo por el arreglo y el remolque del auto”, afirmó, y luego contó cómo estaba su hija: “Está nerviosísima, no sé si tiene un ataque de pánico porque llora y llora. Tiene miedo, le dije que se quede tranquila, que venga a dormir porque está muy cansada. Trabaja y estudia mucho y tuvo una crisis de nervios. Le dije que venga a dormir y voy a hablar con Marcelo para que la pase para la semana que viene. Está angustiadísima”, señaló la panelista. Además, informaron que Lola fue acompañada por su padre a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente antes de regresar a su domicilio.

Yanina y Diego Latorre en el debut de Lola (Prensa América)

Lola regresó a la pista del show televisivo luego cuatro años y ni su familia ni su novio quisieron perderse el estreno para alentarla y acompañarla en este nuevo comienzo profesional. Yanina, Diego, su abuela Dora y su novio Felipe Ossana estuvieron presentes en el estudio y se hicieron sentir.

Para deslumbrar al jurado, la influencer y su equipo, hicieron un mashup al ritmo de Britney Spears e incluso durante la coreografía se animó a un cambio de look. Primero lució un traje negro y al final deslumbró con un look rojo. Y logró su cometido, obteniendo buenas notas en una primera ronda en las que no abrumaron. Ángel de Brito le puso un 7. Moria Casán un 8 y Marcelo Polino concluyó con un 4.

Lola Latorre en su debut en el Bailando 2023 (Prensa América)

En la previa, Marcelo bromeó con los padres de Lola, con quien mantiene una amistad de larga data. Primero, el comentarista se quejó porque desde la producción postergaban la fecha de estreno de su hija. Y minutos más tarde, le hizo un sorpresivo reclamo al aire a su hija, que generó la risa de todos los presentes en el estudio. “Mi papá está un poquito celoso porque no estoy nunca en casa, yo duermo mucho en lo de mi novio”, afirmó la influencer a lo que el exfutbolista comentó: “A Lola no la veo nunca. De vez en cuando, podría parar en casa”.

“Un día la voy a ir a buscar. Ella viene una vez a la semana, si es que viene. ¡Tiene que venir a casa! Por lo menos 3 o 4 noches, tiene que dormir en casa”, concluyó Latorre indignado mientras Marcelo se reía por sus declaraciones. “Tenés que darle alas”, propuso el conductor, ante las risas de Lola y Yanina y la mueca de disgusto de Diego.