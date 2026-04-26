En un comunicado de “Hecho relevante” que el presidente de Longive, Eduardo Raúl Zimmermann, envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE), les informó que la sociedad, con domicilio legal en CABA, “ha aceptado una Oferta de Licencia de Uso de Marca de la empresa CABOSCH S.A., sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, usufructuaria y con derecho de uso de la marca “UNIVERSAL” registrada en la República Argentina, en adelante “UNIVERSAL” , en virtud de la cual se le ha otorgado a la Sociedad el derecho de uso de la marca “UNIVERSAL” en el territorio de la República Argentina, para la fabricación y/o comercialización de productos en el mercado local, con condiciones de exclusividad en determinados ámbitos de comercialización.

El acuerdo, explica la nota, se enmarca en la estrategia comercial de Longvie para “ampliar su portafolio de productos, optimizar la oferta disponible y fortalecer su posicionamiento competitivo en el mercado local”, generando “condiciones favorables para el desarrollo del negocio en el mediano plazo”, aclarando que “la relación entre las partes es de carácter estrictamente comercial, sin que exista vinculación societaria ni laboral entre las mismas”.

Inversión

Ya en 2025 Longvie había anunciado una inversión de un millón de dólares para incorporar moldes y equipos de última generación para “optimizar procesos industriales” de su planta de producción de termotanques eléctricos y de gas ubicada en Paraná, la capital de Entre Ríos.

Al respecto, ya en marzo la empresa había emitido un comunicado destacando el objetivo de actualización tecnológica para “lanzar una renovada línea de productos y fortalecer nuestra competitividad frente a las crecientes importaciones del sector. Esta iniciativa está alineada con nuestro objetivo de aumentar la participación de mercado y mejorar la eficiencia general del negocio”.

Contexto adverso

La decisión fue tomada en un contexto más bien adverso a la producción nacional reflejado en los resultados de la firma, que cerró el ejercicio 2025 con pérdidas por $5.421 millones que, medidos en “moneda homogénea”, se acrecentó a un rojo de $12.028 millones.

De hecho, en moneda constante el año pasado Longvie registró una baja del 16,8% en la facturación, pese a un aumento del 10,1% en el número de unidades vendidas.

Longvie emplea a cerca de 600 personas entre sus sedes de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos y había señalado entonces en un comunicado a la CNV: “nuestro país continúa atravesando un profundo proceso de reordenamiento económico y de acelerada integración al mundo” en el cual la empresa “está implementando cambios estructurales destinados a alinear sus recursos hacia un modelo de negocio industrial y comercial verdaderamente sustentable” mediante planes “agresivos” de reducción de costos y complementación de la producción local con la “importación estratégica” para completar su catálogo de productos finales.

La línea de productos de Longvie incluye lavarropas, lavasecarropas, estufas, hornos, cocinas y anafes, calefones y termotanques a gas y eléctricos, a los cuales apuntará la modernización de planta de Paraná.

La estrategia de la empresa de la familia Zimmermann tiene así alguna semejanza con la de Lumilagro, la tradicional e histórica fábrica argentina de termos, que adaptó su planta de Tortuguitas, en la Provincia de Buenos Aires, para realizar el diseño de termos de acero en el país y producirlos en China, que le permitió una reducción de costos de cerca del 15 por ciento.

El negocio ahora está concentrado principalmente en diseñar termos de acero en el país y producirlos en China, donde resulta más conveniente por el nivel del tipo de cambio y los altos costos internos. “Decidimos dar un salto de calidad importante y, finalmente, la reducción de costos terminó siendo de alrededor del 15%”.

“Apagamos el horno porque tenemos mucho stock de termos con botellas de vidrio de la pandemia, cuando era muy conveniente producir. Entonces todavía estamos trabajando con ese remanente. Si bien ahora estamos importando desde China, cuando sea el momento, si vuelve a ser rentable fabricar en la Argentina, podemos retomar la producción sin problemas: la planta está equipada para hacerlo”, explicó Martín Nadler, director ejecutivo de Lumilagro.

Los casos de Lumilagro y -ahora- Longvie, aun incluyendo reducción de personal, parecen ir en dirección contraria a una serie de cierres y suspensiones de los últimos meses, que pintan una economía de “dos velocidades”.

Economía de dos velocidades: qué dijo Caputo

En el polo negativo se cuentan, entre otros, el cierre de la planta de cerámicos de Ilva y de la de fabricación de lavarropas de Whirlpool, ambas en el Parque Industrial de Pilar (Municipio que ejerce una presión fiscal extrema sobre las empresas, con multiplicación y aumento de “tasas municipales”), despidos en la planta de autopartes de Corven en Venado Tuerto (Santa Fe), despidos de la planta de electrónica de Newsan en Río Grande (Tierra del Fuego), cierre de la planta de autopartes de SKF en Tortuguitas (PBA) y de la de lácteos de La Suipachense, también en PBA, amén de despidos en la planta metalúrgica de la firma Essen en Venado Tuerto y del cierre de la de la autopartistas Dana en Naschel (San Luis), entre otros.

Hace un par de semanas el propio ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a la “realidad heterogénea” de las firmas locales señalando como casos polares los de FATE, la empresa de neumáticos, que decidió cerrar su planta de San Fernando, y Lumilagro, que eligió “adaptarse” a un modelo de economía más competitiva. “Se vienen los mejores 18 meses de las últimas décadas”, aseguró entonces el jefe de Hacienda, publicó Infobae.

Fuente: APFDigital