Así lo manifestó respecto de las medidas de fuerza dispuestas por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y los demás gremios, luego de la nueva propuesta salarial que realizó el gobierno.

"No sabemos a qué obedece ese cambio de opinión ni cuáles son las verdaderas motivaciones de estas medidas tan perjudiciales para los más de 400.000 alumnos de las escuelas de la provincia que ya perdieron más de 20 días de clases”, advirtió el legislador.

Y apuntó: “Desde AMET el secretario general dijo por radio al término de la audiencia que la propuesta le parecía convincente y que contenía las expectativas. Y el secretario general de Agmer dijo que era lo que venían planteando. Incluso pudimos empezar a hablar de la recuperación de saberes, que es lo que más nos interesa. No obstante, a las pocas horas anunciaron una medida de fuerza durísima y dilapidaron una negociación que iba avanzando. Es realmente muy difícil de comprender”, acotó.

En ese sentido, consideró que “es algo inédito que fracase una conciliación obligatoria” e hizo notar que “todo este tiempo fuimos cediendo y parece que nada alcanza. En cada reunión los gremialistas nos exigen más y más sin tener en cuenta que estamos en uno de los peores momentos de la historia en materia de ingresos".

Las propuestas del Gobierno

Cabe señalar que desde que comenzó el conflicto, el gobierno hizo tres ofertas a los gremios docentes, que se fueron mejorando sucesivamente en dos instancias más en el marco de la conciliación obligatoria. En el medio, el 18 de agosto, dispuso un aumento por decreto. En todos los casos, los sindicatos rechazaron las propuestas y determinaron la realización de medidas de fuerza.



La primera oferta fue el 23 de julio, la cual fue rechazada por el congreso de Agmer por “distorsiva e insuficiente”. El gremio dispuso cuatro días de paro.

La segunda oferta fue el 30 de julio, que fue también rechazada, con nuevas exigencias que, de no ser aceptadas por el gobierno, implicarían otras 48 horas de paro. Ante ese escenario, el viernes 9 el gobierno presentó una tercera oferta salarial, con dos alternativas, que también fue rechazada y, en ese escenario, confirmaron la huelga para miércoles y jueves de esa semana.

Ante los sucesivos rechazos, el gobierno dispuso el pago del aumento por decreto, el cual se abonó por planilla complementaria, para evitar que el conjunto de los docentes se quedara sin el beneficio

Luego, dictada la conciliación obligatoria por pedido del Poder Ejecutivo, se sucedieron dos ofertas más, el 17 de septiembre y el 20 de septiembre. La primera se rechazó en Congreso, la segunda en la audiencia final. Antes de la última audiencia convocaron a cinco días de paro.

La última oferta

En cuanto a la última oferta que hizo el gobierno en el marco de la conciliación obligatoria, López recordó que abarcaba Cobertura contra la inflación: aumento para los meses de septiembre a diciembre 2024 igual al IPC del mes inmediato anterior; Recomposición: Dos pagos de 3,275% con los salarios de septiembre y octubre a los efectos de mitigar el desfasaje ante la caída de Fonid y la diferencia por inflación; Cláusula semestral, al final del semestre, luego una evaluación del IPC del período, a ser aplicada con los salarios de enero de 2025; Cláusula para el cargo testigo, que garantiza un salario mínimo de bolsillo para un cargo docente de un 10% por encima de la canasta básica para un hogar de 4 integrantes, según datos del Indec; y Aumento del código 029: duplicando el tope de distancia, llevandolo hasta los 80 kilómetros.

“Cuando el gobierno hizo la última oferta, del 6,5 en dos cuotas, es decir dos cuotas de 3,275 %, se hizo porque no aceptaron la anterior oferta en una reunión paritaria informal, antes de la audiencia, porque no podían ir con sumas no remunerativas. Por eso, se ofreció Fonid y Conectividad y la deuda en seis cuotas”, explicó el legislador.

“Dijeron al gobierno que no aceptaban sumas no remunerativas, por eso se terminó ofreciendo la propuesta que ellos aceptaron, que es el 6,5 % sin Fonid. A eso lo rechazaron en el Congreso y se les ofreció un Fonid de 32.000 pesos. Nos vuelven a decir que no podían ir con sumas no remunerativas al congreso y lo rechazaron en la misma audiencia”, acotó finalmente.

Fuente: APF Digital