Lorena Arrozogaray desmintió los rumores sobre su presunta renuncia

Sin embargo, Lorena Arrozogaray habló en ElDía desde Cero (FM 104.1) y despejó los trascendidos. "Nada más alejado de la realidad", sentenció, y opinó que "son situaciones que dañan el trabajo diario y responsable que tenemos".

Además, aseguró que "no quiero pensar ni de que sector o lugar se crea esta situación que no es sana", y agregó que "no hay que darle importancia".

"Estuve siempre en función, y seguimos trabajando en proyectos como siempre, con cada uno de los concejales, para mejorarle la vida a la gente", dijo la presidenta del Concejo Deliberante, y ejemplificó: "el día viernes comenzamos con la digitalización de los expedientes para reducir la burocracia y acotar los tiempos de los proyectos".

Con respecto a se relación con los concejales, manifestó que "es buena", y destacó que "es maduro dar un aporte y desde la diferencia poder construir, estamos en los inicios de conformar una nueva agenda legislativa, cada uno tiene un perfil diferente".

"Es la forma que debemos construir hacia adelante, debatiendo y deliberando para sacar lo mejor de cada uno de los proyectos", recalcó.

Acerca de su vínculo con Martín Piaggio, expresó que "estamos dentro de un mismo proyecto, gestionando articuladamente con Provincia y Nación en este momento tan complicado por la pandemia".

Sobre las futuras elecciones a intendente en el 2023, en las que Piaggio no podrá presentarse nuevamente, Arrozogaray dijo que “seria totalmente irresponsable pensar en esa situación, debe haber muchas cabezas haciéndolo, pero no la mía”.