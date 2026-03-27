La diputada provincial Lorena Arrozogaray pasó por la mañana de Cero y Bolazo para hablar de la realidad política y de cómo se organiza el peronismo a nivel nacional, provincial y local.

“Nosotros para tener una transformación real, en eso coincidimos todos, tenemos que corrernos de los egocentrismos políticos, y tener una madurez política de que hay cosas en las que no podemos volvernos a equivocar”, expresó Arrozogaray.

La diputada aseguró que “estamos trabajando con mucha esperanza de que, entendemos que hay un claro modelo que plantea Milei, acompañado por Frigerio y Davico, y cuestiones que hay que tomar desde otro lugar”.

Arrozogaray enfatizó que de cara a una nueva intendencia, “Martín Piaggio es el candidato natural del peronismo en Gualeguaychú”.

Contó que “a principio de febrero nos reunimos, estuvimos proyectando la organizacion del año, pensando de cara a las diferentes problemáticas. Estamos pensando de cara al futuro, pero con una propuesta real, entendemos que estamos en un cambio de época, la sociedad no es la misma, la política no puede seguir siendo la misma, Martín es un gran líder político y una de las cosas que mejor sabe manejar es el tiempo. Entendemos que él debería ser el candidado porque más allá de un montón de situaciones que tengamos que corregir, de cara a la sociedad hemos marcado una forma de trabajar”.