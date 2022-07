“Martín Piaggio va a ir de candidato a Gobernador, y quienes somos cercanos y estamos en la planificación, lo sabemos”, afirmó la viceintendenta Lorena Arrozogaray en una entrevista que dio en ElDía desde Cero (FM 104.1)

La charla a agenda abierta comenzó refiriéndose al futuro político del actual Intendente de Gualeguaychú, el cual es tomado como una continuación del proyecto político que puso en marcha en la ciudad.

“Cuando comenzamos con esta ilusión de proyecto político, teníamos en claro que queríamos transformar en Gualeguaychú, y hoy en día, satisfactoriamente, que todo lo hemos cumplido, y todo con una planificación, porque tenemos pilares de gobierno, como cualquier otro. Rescato muchísimo nuestra gestión de gobierno. Nuestro promedio de edad va de 40 a 45 años, y muchos vienen sin experiencia en la gestión pública, lo cual deriva en un planeamiento y en una gestión que no para. Hemos estado en los momentos más críticos del gobierno anterior (por el macrismo) y todo lo que se vio reflejado en Gualeguaychú, atendiendo las necesidades más críticas, deviene de un Gobierno que no se paralizó ante situaciones complejas. Lo mismo que la situación durante la pandemia”, agregó Arrozogaray.

“Las chances reales para la Gobernación las tenemos cuando nos encontramos con diferentes espacios políticos de distintos lugares de la provincia y en muchas oportunidades dicen que Martín, con la gestión que ha hecho y con esta necesidad de nuevo aire en la política, es una línea nueva. Y eso nos motiva para seguir continuando con esto”, afirmó sobre los trabajos que se están haciendo para el salto a la Provincia.

“Cuando vamos a los barrios, sobre todo cuando vamos con Martín, hay una cuestión de agradecimiento por todo lo que se ha hecho, por acciones concretas, como el cordón cuneta, el agua, la plaza, el presupuesto participativo. Una de las cosas que rescato es eso. Hoy es un momento de tener una escucha abierta porque la situación social y política es muy sensible”, manifestó.

En referencia a si la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza la fórmula presidencial el año que viene, la Viceintendenta de Gualeguaychú sostuvo que “Martín tiene una excelente relación con todos los sectores, sobre todo con el kirchnerismo, pero hoy plantear escenarios políticos sería muy aventurado. Cuando se complejiza la situación nacional, los gobiernos locales son el primer lugar que tienen los vecinos para poder acudir. Y atendemos estas situaciones que se vienen. No queremos tirar la pelota para adelante”, aunque al mismo tiempo se refirió también a sobre las ventajas de que las elecciones en Entre Ríos no vayan atadas a las nacionales: “Creo que va a haber desdoblamiento de las elecciones. Siendo objetiva, nos ha pasado cuando ganamos nosotros que había situaciones conflictivas a nivel nacional y Gualeguaychú nos apoyó. El desdoblar tiene la particularidad que uno puede fortalecer en los gobiernos locales”.

Las diferencias internas y sus aspiraciones políticas

Lorena Arrozogaray también habló sobre las rispideces que surgieron dentro del bloque de concejales del oficialismo, que en los últimos tiempos se hicieron más marcadas, aunque le restó importancia a esta situación.

“Es algo natural en la política y que es afín a la construcción. Hay diferencias en las formas de ver que tiene cada uno, y eso complejiza o tensiona. En el análisis yo lo llevaría a una cuestión de jerarquizar. Si nos focalizamos en esto que consideramos de menor importancia, ¿qué tiempo nos quedará para los problemas de mayor complejidad? Nuestro tiempo lo tenemos que priorizar. Los compañeros que entienden que estamos en un proyecto político y que nos queda poco más de un año para los desafíos importantes, como agua y cloaca para toda la ciudad, el tema de vivienda, estamos focalizados en lo importante. La planificación la tenemos pensada para 20 o 30 años. No tenemos las cosas pensadas para 2023 cuando termine el mandato”, sostuvo y agregó: “Si hay compañeros que no interpretan estas cuestiones, esto tiene que quedar en un ámbito de discusión para que cada uno de los proyectos se fortaleza. No quiero identificar compañeros, cada uno sabrá. No es momento para generar tensiones”.

Finalmente, se refirió a las posibilidades de ser candidata a Intendente en las próximas elecciones: “Por supuesto que no lo descarto, pero somos un montón de compañeros que tenemos la posibilidad de serlo, y para cada uno de nosotros eso implica un gran desafío, sobre todo por lo que implica y por el momento que implica tomar esa responsabilidad. Lo más importante es que este proyecto político que empezó como una lucha y que ha tenido algunos conflictos, ahora tenemos la seguridad y las ganas para seguir. Tenemos estructura, un gobierno que ha comenzado a fortalecerse sin tener experiencia de gobierno y sin venir de familias de ambiente político. Muchos de nosotros comenzamos a construir nuestra experiencia desde el día a día para garantizar a futuro este funcionamiento”, concluyó.

El Parque Industrial Seco y las gestiones en Italia

“Para nosotros, lo del Parque Industrial Seco, que tiene la característica de ser sustentable y es pionero en la provincia ya que no va a generar desechos industriales. Es un objetivo. Identificamos a muchas industrias en el área urbana de Gualeguaychú que como gobierno entendemos que se deben relocalizar”, explicó.

“Otra cuestión es la que firmamos con Imperial Cord que ellos van a hacer una nueva línea de producción. La empresa seguirá en el Parque Industrial de Gualeguaychú, pero hará una nueva planta en el Parque Industrial Seco”, informó.

“Y con respecto a la empresa italiana de cosméticos (que gestionó en su último viaje oficial) venimos avanzando muy bien: ellos en la granja, de donde va a salir en septiembre la primera producción, y ahora están con la parte del laboratorio que es lo que iría al Parque Industrial Seco. La primera producción ya se está realizando en Gualeguaychú”, adelantó y concluyó: “Nuestra intención es habilitarlo en diciembre, por eso tenemos que trabajar mancomunados con los interesados”.