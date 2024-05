La funcionaria mantuvo una entrevista con Ahora Cero Radio en la que aludió a la medida judicial que tomó el actual presidente municipal.

Al respecto, Lorena Arrozogaray apuntó que “lo que me gustaría aclarar es que hay como un paradigma de que hay que buscar todas las situaciones que ensucien, que parezca que hay una situación de corrupción, que si se observó una situación de irregularidad y con la responsabilidad que tenemos los quienes ocupamos la función pública, es correcto hacer la denuncia. Pero tengo que aclarar, porque siempre le pusimos mucha gestión pública, y que en ese sentido quiero manifestar que no hubo ni una malversación de fondos”.

La diputada provincial contó que en las puertas de finalización de su mandato municipal, quedó por colocar un tanque de agua en el Parque Industrial Seco: “Por una cuestión climática no pudimos llevarlo a cabo. Esa obra no se realizó, entonces no se pagó. Acá no hubo una obra que no se hizo y se pagó. Inmediatamente donde esa obra no se pudo hacer, hubo un acto administrativo donde se hizo la anulación completa para que ese pago no se efectivizara”.

En ese sentido, enfatizó que “si hubo un hecho de irregularidad, que siga y continúe las vías legales porque soy una fuerte defensora de la ley y de que si hay un hecho que no corresponde debe ir a la Justicia. Y estoy a entera disposición como mi equipo para poder presentar toda la información que sea necesaria”.

La denuncia municipal

El jueves de esta semana, Mauricio Davico se dirigió a fiscalía para realizar una denuncia por supuestas irregularidades en una obra del piaggismo.

Quien lo confirmó fue su Jefe de Gabinete, Luciano Garro quien apuntó que “fuimos a la justicia para que se investigue el expediente Nº 776 por irregularidades en el Parque Industrial Seco. Está presentado con pruebas”.

Se trata de la licitación por la “Provisión y Colocación de una Torre con Tanque Elevado para Reservas de Agua Potable” que se iba a instalar en el Parque Industrial Seco y que a pesar, según consta en la denuncia, de que los trabajos no se habían finalizado la Secretaría de Hacienda y Política Económica “fijó la imputación presupuestaria del pago a la empresa contratista por el certificado final de la obra”.

La Justicia seguirá sus cursos legales y será la encargada de dictaminar al respecto. En tanto, el intendente se puso “a disposición a fin de cualquier ampliación o consultas de información o documentación" para la causa.