El miércoles por la noche se emitió un nuevo episodio de “Es mi sueño”, un programa de entretenimiento de canal trece, y fue el turno del gualeguaychuense Lorenzo Fiorotto de demostrar su talento frente al público.

Para la ocasión, el artista de 13 años eligió la canción de Abel Pintos “Sin principio sin final”. La interpretación del tema hizo emocionar al propio autor y sus colegas que irrumpieron en aplausos cuando Lorenzo entonó las últimas notas.

Incluso, el propio Abel Pintos se dirigió al escenario a abrazarlo y felicitarlo. Además, admitió que “hubiese dado cualquier cosa por tener tu voz a la edad que tenés”.

El talento de Lorenzo se hizo viral el año pasado, cuando Los Charros compartieron un video en el que el gualeguaychuense canta una de sus canciones.

En ese momento, Miriam, su mamá, había contado a Ahora ElDía que “Lorenzo canta desde antes de empezar a hablar. Siempre canto. El papa y yo nos dedicamos a cantar, entonces se crio con la música”.

“A los dos años empezó a tocar la batería con su profesor César Cabeza, porque veíamos que tenía condiciones, tenía oído: había una batería chiquita de juguete en la casa y él la tocaba y metía ritmo”, dijo sobre los inicios de Lorenzo.

“Hace poco le armé un perfil en redes sociales, donde le voy subiendo los videos cuando canta. Ha cantado en distintos lugares, incluso en la fiesta del veinticinco de mayo del año pasado y de este año, en la fiesta de Pueblo Belgrano del veinte de junio. Y después, en distintos shows que hemos ido nosotros a cantar, él también siempre mete algo”, confesó la mamá, sobre la exposisión de su hijo, y habló del último en particular: “Surgió el lunes, cuando él estaba acá aburrido. Me dice: 'voy a poner un karaoke acá, y voy a grabar un video’. Le presté mi teléfono y se puso a grabarlo. Se lo subí y se me dio por etiquetarlo a los charros y ahí surgió todo”.