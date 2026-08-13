Lorenzo Fiorotto es el primer gualeguaychuense en meterse en la final del exitoso programa de canto de Canal 13.

El cantante de 13 años, eligió un tema muy diferente a los que venía ejecutando en el certamen y por eso, se ganó un lugar en la final en el Teatro Opera. Interpretó una versión particular de “Como te extraño” de Abel Pintos.

Pasada la performance, la primera que dio su devolución entre lagrimas fue Natalie Pérez, que con la garganta a flor de llanto dijo: “Estoy muy emocionada, me emocionaste. Hoy sos un ángel. La verdad Lorenzo te vi super concentrado, interpretando la canción bárbaro. Tu presentación de esta noche, me encantó”.

Luego fue el turno de Gimena Barón, que para descontracturar la emoción de su compañera, le preguntó a Lorenzo a quién extrañaba tanto. Casi al instante, el gualeguaychuense respondió: “A mi perro Bruno”, lo que sacó una risa del público.

“Sos brillante Lolo, fue la noche que más me gustó tuya, porque es la primera vez que traes esta otra cara. Siempre inundabas con mucha alegría, pero siento que hasta hoy trajiste otra versión, más seria, más para adentro, abriste el abanico de tu talento, y siempre es un placer escucharte. Te admiro mucho”, expresó Barón.

El cantante Joaquín Levinton lo llamó hijo, y manifestó: “Creo que fue una de las mejores interpretaciones que tuviste aquí en el certamen. Cantaste precioso. No llegue hasta más arriba porque siento que se te complicó, te trababas un poco en la actuación, lo que intentaste hacer es genial. Se te abre una puerta actoral y de performance”.

Por último, le tocó el turno a Abel Pintos que estuvo de acuerdo con su compañero: “Buenísimo Lorenzo. Sin duda fue una de tus actuaciones más lindas, me encantó que hayas elegido una canción mía, hiciste una versión hermosa. Hay una cosa notable, lo que pudimos notar es tu calidad como interprete, porque con toda la alegría que tenes te metiste en una canción con nostalgia, cuando no sos una persona nostálgica no es sencillo subirte a eso. Lo hiciste realmente bárbaro”.

El puntaje final de Lorenzo fue de 336 puntos y con eso se aseguró un lugar en la final de Este es mi sueño. Antes de abandonar el escenario, Guido Kazcka le dijo: “Espero que te vaya muy bien como cantante y en la vida. Me tenes que prometer cuando seas una figura como ellos, por ahí en un recital mostrás unas imágenes del programa ¿Me hacés ese favor el día de mañana?”

A lo que Lorenzo contestó: “Te lo prometo. La verdad que este programa es hermoso y nunca me voy a olvidar”. Así, con aplausos de pie, el gualeguaychuense caminó la pasarela camino al Opera.