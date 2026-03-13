El paso del entrerriano Lorenzo Fiorotto por el nuevo reality “Es mi sueño” (El Trece), conducido por Guido Kaczka, dejó una huella imborrable. Con apenas 13 años, el adolescente de Gualeguaychú interpretó “Sin principio ni final” y logró emocionar hasta las lágrimas al mismísimo Abel Pintos, jurado del certamen.

En diálogo con el magazine televisivo Ahora Litoral, Lorenzo revivió el mágico momento televisivo y compartió sus verdaderas motivaciones a la hora de subirse a un escenario.

Durante la entrevista, el joven relató cómo vivió los instantes previos a su gran actuación: “Me sentía un poco nervioso pero a la vez muy contento de estar ahí, frente a semejantes artistas”.

La sorpresa mayor llegó cuando Abel Pintos no pudo contener las lágrimas al escucharlo y, posteriormente, lo invitó a hacer un dúo en vivo. Al respecto, el chico confesó: “Fue una locura ver a Abel emocionarse con mi voz, no lo podía creer. Que me haya dicho que a mi edad él no cantaba así ni cerca, y poder cantar juntos un pedacito de la canción, fue directamente un sueño cumplido”.

Más allá de su innegable talento vocal y su destreza con la música, lo que terminó de cautivar a los conductores y a la audiencia fue su enorme corazón y madurez. Lejos de marearse con la repentina exposición mediática, Lorenzo fue contundente respecto a lo que espera para su futuro: “En realidad, a mí no me interesa ser famoso. Lo que me gustaría de grande es poder cantar a beneficio de chicos necesitados y ayudar a la gente”.

Finalmente, el joven aprovechó el espacio para agradecer el acompañamiento de su familia y el afecto de su ciudad natal: “Desde hace un tiempo mi mamá me ayuda a subir los videos. Siento mucho el apoyo de todo Gualeguaychú y de la provincia, eso me da mucha fuerza para seguir estudiando y haciendo lo que me gusta”.