El presidente Javier Milei no asistió este miércoles a la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid y tampoco participará de la cena con los reyes de España. Su única actividad por fuera del evento central será su encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, en medio de las renovadas tensiones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los países reunidos en la Cumbre respaldaron el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El canciller Pablo Quirno informó que un comunicado fue aprobado por los ministros reunidos en Madrid. El texto llama al Reino Unido a retomar las negociaciones por la disputa territorial.

El pronunciamiento se conoce en medio de la tensión con el Reino Unido por sus planes de avanzar con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Según denunció el Gobierno argentino, Londres pretende desarrollar esa actividad a partir de licencias que considera ilegítimas, otorgadas a las compañías Rockhopper y Navitas. Los ministros iberoamericanos reafirmaron la necesidad de que los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido reanuden las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía a la mayor brevedad posible. También reconocieron la disposición constructiva de la administración argentina para avanzar en ese camino. Desde la Cancillería destacaron que el documento representa un nuevo respaldo internacional a la posición argentina y remarcaron que el país mantiene su voluntad de resolver la disputa por la vía diplomática y pacífica. La Comunidad tiene un total de 22 países miembros: Andorra, España, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Fuente: TN