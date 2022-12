Una causa que inició hace cuatro años y sigue en curso. Jorge Emanuel García, conocido por interpretar a Arnold en El Marginal, fue procesado por cuatro acusaciones de abuso sexual con acceso carnal a su ex pareja. Esto es lo que indicó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19 en la resolución judicial que lo consideró responsable de lo ocurrido.

Diego Slupski, el juez de Instrucción llegó a dicha decisión el último viernes tras la declaración de la víctima. “Yo no entendía muy bien lo que sucedía en ese momento. Tomé conciencia de esto el año pasado. Me acuerdo de irme con un sabor amargo, con una sensación horrible, pero en ese momento no pensaba que había sido abusada”, explicó la denunciante con respecto a los violentos episodios.

En cuanto a las otras desagradables secuencias que afirmó la mujer, reveló que fueron de carácter similar y que la modalidad solía ser la misma, motivo por el cual no pudo interpretar la gravedad en ese momento. “En mi cabeza eso no era tan grave. Interpreté que estaba mal lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia de que estaba siendo abusada. Hablando con diversas personas en las que yo confío, me di cuenta de que fue un abuso sexual; yo no lo reconocía como tal”.

Por cuestiones legales y para resolver la situación procesal del actor, la justicia investigo diversos estudios médicos y psicológicos a los que se sometió la mujer, con el fin de constatar su malestar y las consecuencias que ésto le generó. Por su parte, su psicóloga declaró en su testimonio el intenso malestar por el que estaba atravesando. “Muchísimo malestar en cuanto al trato que recibió cuando eran pareja (...). Ella lo que me comenta es que no fue respetada en cuanto a sus deseos, a lo que quería de la relación y en la sexualidad, que él fue pasando por alto sus derechos, decisiones y su deseo”.

“Lo único que te puedo decir es que se vio forzada a tener relaciones sexuales displacenteras”, agregó. Por otro lado, el peritaje del Cuerpo Médico Forense concluyó que el relato resultaba verosímil y que la denunciante presentaba indicadores de estrés postraumático, definido como “la resultante que se observa en personas expuestas a condiciones estresantes graves, tales como abuso físico, emocional y sexual, y cuyas consecuencias afectan el desarrollo psicológico general”, concluyó la profesional en su testimonio judicial.

Por otro lado, en su defensa, García afirmó que es imposible que esta situación haya pasado ya que según su testimonio, en el momento en el que la mujer dice haber sufrido dichos abusos, el atravesó una dolorosa operación que no le permitía hacer ningún esfuerzo físico. “No podía hacer movimientos explosivos ni muy bruscos, porque corrés el riesgo de que se te corte el tendón de nuevo. Por eso me parece absurdo que ella diga que yo fui agresivo con ella”.

“Nosotros teníamos una relación en el marco de un respeto y buena onda. Lo que me llama la atención es que dice -en la denuncia- que nosotros nos parábamos, que hacíamos un montón de cosas (...); yo si caminaba tres pasos me caía”, concluyó el actor. De todas formas, considerando que no es un peligro para la sociedad, la justicia le otorgo la libertad provisoria y desde el juzgado afirmaron que “se encuentra debidamente identificado, y compareció ante la citación efectuada por el Tribunal, en tanto que además constituyó domicilio junto con el de su defensa”.