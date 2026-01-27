En el marco de una jornada al aire libre de la Colonia Municipal 2026 de Adultos Mayores, el intendente Mauricio Davico compartió charlas y distintos momentos junto a los colonos en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol”, donde anunció la entrega de entradas gratuitas para 500 personas mayores a una próxima noche del Carnaval del País y confirmó que en esa oportunidad se inaugurará una de las nuevas tribunas del Corsódromo.

Durante el encuentro, Davico puso en valor el clima de alegría y contención que se vive en la colonia y destacó que estos espacios generan un intercambio de energía positiva que fortalece tanto a los participantes como a quienes forman parte de la gestión. En ese sentido, señaló que compartir tiempo con los adultos mayores, verlos disfrutar y sentirse acompañados reafirma la importancia de sostener políticas públicas que prioricen el encuentro, el cuidado y el disfrute. Además, anticipó que la noche del Carnaval del País será un momento especial para los colonos, en un espacio seguro, accesible y preparado para que puedan vivir plenamente la máxima expresión cultural y turística de Gualeguaychú.

De la actividad participaron también el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, personal del área y el concejal Raymundo Legaria, quienes acompañaron la jornada y compartieron el encuentro con los colonos.

Al tomar la palabra, Olano destacó el compromiso de los equipos municipales y el respaldo político de la gestión: “Desde el principio vienen poniéndole el corazón, y la verdad que es un orgullo para nosotros. Gracias a ellos, ustedes están cuidados, y se han capacitado durante todo el año para estar a la altura de las circunstancias. Esto es posible gracias a la decisión de nuestro intendente, que siempre nos dice: vamos a hacer las cosas bien, como tiene que ser. Hoy tenemos la colonia más grande de toda la provincia, y eso tiene que ver con la participación de ustedes y con una decisión política clara de apostar a este espacio”.

El anuncio de las entradas gratuitas al Carnaval del País fue recibido con entusiasmo por los colonos y se enmarca en las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Gualeguaychú para garantizar el acceso de las personas mayores a las principales expresiones culturales y turísticas de la ciudad, promoviendo el derecho al disfrute, la inclusión y la participación activa en la comunidad.

La jornada contó además con la participación del grupo musical Tuka Tuka, que acompañó la celebración con un repertorio especialmente pensado para el disfrute de los colonos, generando un clima festivo, de encuentro y participación activa.

El encuentro tuvo también un momento especial de celebración con el cumpleaños número 103 de Lilia Clotilde Sartori de Marchesini, colona de la propuesta, en un emotivo reconocimiento que incluyó a otros colonos que cumplieron años durante el mes de enero.

Lilia Clotilde Sartori de Marchesini nació y creció en el ámbito rural y a lo largo de su vida desarrolló distintos oficios con gran esfuerzo y dedicación. Fue modista desde joven, confeccionando incluso vestidos de novia; luego se formó como sastre y más tarde cumplió su anhelo de ser peluquera, actividad que combinó durante años con la costura. Viuda desde los 49 años, es madre, abuela y bisabuela, y se destaca por su profunda fe y su amor por el baile y la vida social, valores que hoy continúan presentes en su participación activa en la colonia.

La Colonia Municipal 2026 para Adultos Mayores cuenta con un récord histórico de más de 550 colonos inscriptos y funciona los lunes, martes y jueves, de 16 a 20 h, en el Centro “De Cara al Sol”. La propuesta incluye una amplia grilla de actividades recreativas, deportivas y culturales como tejo, golf croquet, newcom, aqua gym, caminatas, gimnasia, ajedrez y juegos de salón, orientadas a promover el envejecimiento activo y el encuentro comunitario.

Asimismo, el Gobierno de Gualeguaychú garantiza transporte gratuito mediante 12 colectivos que recorren distintos barrios de la ciudad, alimentación diaria con merienda y colación apta sin gluten, y un sólido dispositivo de cuidado sanitario con promotores de salud, enfermería y una sala equipada, asegurando una experiencia integral e inclusiva para todos los colonos.