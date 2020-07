Los adversos episodios que vivió el empresario Juan Contreras en lo que va del 2020

Había salido del Banco Galicia, le pincharon una rueda y mientras intentaba repararla, y sin que nadie lo advirtiera, se llevaron un maletín con dinero. “A las 12.45 entré al Banco para hacer una operación, me quedé esperando y terminé saliendo a las 13.55. Salí muy rápido y muy enojado –por el tiempo de espera–, tiré mi maletín al piso, del lado del acompañante y me fui”, contó Contreras a ElDía en aquel momento. “Retiré $415250 y los puse en el maletín, donde ya tenía 70 mil dólares en efectivo y cerca de $300 mil”, aclaró.

Con el dinero en su poder, Contreras se dirigió a dos domicilios, donde lo estaban esperando. Uno en la calle Bolivar, donde no permaneció más de cinco minutos, y el otro sobre la calle Montevideo. “Ahí bajé tres minutos de reloj, y arranqué para Café y Helados (Urquiza y Ángel Elías), donde me estaban esperando. Cuando retomo Italia para doblar en Urquiza siento que la goma estaba baja, lo que me pareció raro, es un auto con gomas nuevas. Aceleré para llegar, pero decidí parar porque ya estaba en llanta”, relató el empresario.

“Tenía el ‘Infla y sella’ en el auto –aerosol para reparar provisoriamente neumáticos–, entonces me bajé para ponerle y seguir. Pero no la pude levantar (a la rueda), me gasté el tarro entero. Llamé a la persona que me estaba esperando, y fue hasta ahí con un segundo aerosol, lo gastamos también. Cuando vuelvo a subir al auto (BMW 530) me dí cuenta que el maletín no estaba, y que la puerta del acompañante estaba abierta”, contó acerca del robo que sufrió aquella tarde en Urquiza y España.

Así comenzó un inicio de 2020 agitado, que lo tuvo nuevamente como protagonista el 24 de febrero.

Esa día, en inmediaciones del Puente Méndez Casariego, se produjo un incidente cuando quiso echar su lancha al río, en una de las bajadas que se ubican en el lugar.

En el momento en que la lancha estaba ingresando al agua, la camioneta VW Amarok que remolcaba el tráiler con la embarcación perdió terreno y fue arrastrada al agua, sin que se pudiera hacer nada para tratar de evitarlo.

Afortunadamente, Contreras pudo salir del vehículo sin consecuencias y, minutos más tarde, con la ayuda de personal de Prefectura se pudo reflotar la camioneta y sacarla a tierra firme.

Finalmente, y luego de algunos meses tranquilos de cuarentena, esta semana el empresario volvió al centro de la escena.

En esta oportunidad, como contó este martes ElDía, la Justicia Federal allanó dos concesionarias de autos y varias viviendas en la ciudad, en el marco de una causa por presuntos delitos económicos.

Los siete operativos se realizaron en diferentes propiedades, varias de ellas vinculadas a Contreras, tanto sus domicilios como en dos concesionarias de automóviles ubicadas en calle Urquiza.

Desde el Juzgado Federal informaron a ElDía que por el momento no se ha producido ninguna detención, sin embargo hay indicios de que en la ciudad estaría operando una organización ilícita para cometer delitos económicos y financieros.

Según fuentes judiciales, durante todos los operativos se secuestraron documentos, computadoras, tablets, celulares y computadoras. También se llevaron dinero en efectivo: aproximadamente 60 mil dólares y 700 mil pesos.

En diálogo con Radio Cero, el Juez Federal aseguró que están investigando a varias personas, y que "los allanamientos del martes fueron el comienzo de otras medidas que seguramente se podrán llevar adelante si se sigan sumando pruebas”.

Asimismo, sostuvo que no hubo detenciones ya que "entendemos que por el momento los imputados no representan un peligro para la investigación". Consideró que "al no haber riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, no fue necesario", aunque adelantó que "la investigación sigue y posiblemente haya nuevas diligencias que se ordenen en un tiempo".