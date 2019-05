Los ambientalistas pidieron un cambio “progresivo hacia la agroecología”

Ayer se realizó una nueva caminata sobre el Puente Internacional General San Martín. En la proclama escrita por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se tocaron temas como la Ley de la Madera, la agroecología y los peligros de la instalación de una UPM 2 en la República Oriental del Uruguay. La presencia política fue estrictamente local.Como cada año y desde hace 15 años, Gualeguaychú y ambientalistas de otras ciudades se suman a marchar contra la pastera instalada ilegalmente en la cuenta del río Uruguay. Cerca de las 14 comenzó a llenarse el óvalo con vehículos. Los manifestantes, al igual que cada año llegaron con banderas argentinas, uruguayas, pancartas y carteles alusivos a la lucha ambiental. La oración ecuménica fue leída previamente a la gran caminata. Allí, los distintos credos se unen para dar un mensaje en común acerca de la importancia del cuidar el medioambiente en el que vivimos. Alrededor de las 15, una columna de ambientalistas y vecinos comenzó una larga caminata hacia el medio del puente Internacional. La convocatoria no fue tan numerosa como años anteriores. La Asamblea Ambiental, aunque con sus cambios internos, ha sabido mantener encendida la llama de la lucha contra las pasteras. De todos modos, el paso del tiempo y la falta de acción de los gobiernos, ha ido generando un entendible cansancio en los pueblos. A pesar de esto, es destacable la tenacidad con la que muchos y muchas siguen marchando y levantando las banderas por la protección del medioambiente.“Este pueblo hoy cumple sus 15 años, 15 años de marchas y luchas continuas contra la contaminación. Tenemos que festejar la perseverancia en estos reclamos y alegrarnos de que con nuestros movimientos sociales, hoy es otro el concepto sobre el cuidado del medio ambiente. Muchos de los adultos que participan de esta gesta, fueron niños y jóvenes que acompañaron siempre con su familia, en la lucha por un ambiente sano. Otra vez venimos a gritar al mundo nuestro reclamo desde el Puente General San Martín.-decimos basta de contaminación “Fuera Botnia UPM del río Uruguay; no a la nueva pastera UPM 2 sobre el Rio Negro. No a todo emprendimiento o actividad contaminante”, comenzó el texto leído por el profesor y locutor Luis Recalde. “Desde el año 2003 pedimos que nos escuchen y los sucesivos gobiernos de Argentina y la República Oriental del Uruguay, siguen apostando a los negocios binacionales y a las buenas relaciones bilaterales olvidándose del reclamo de los pueblos, verdaderas víctimas de la contaminación. ¡Queremos vivir en un ambiente sano! Decimos también, que necesitamos cambiar progresivamente el modelo de producción agrícola actual, por la agroecología”, manifestaron. Este es uno de los puntos que generará controversias en el ámbito de la política, en una ciudad que prohibió por ordenanza el uso, venta y acopio de glifosato y que impulsó un programa de Alimentación Sana, Segura y Soberana. Pero estas iniciativas no fueron apoyadas por todos los sectores políticos.“Han sucedido hechos significativos que nos indican que nuestro camino es correcto, el Pueblo Uruguayo ya salió a manifestarse en la 18 de Julio de Montevideo, repudiando a UPM 2. Se han realizado reuniones en Fray Bentos, para rechazar el nuevo emprendimiento. Nos reconforta escuchar del otro lado del Río, palabras y conceptos, que venimos planteando desde el año 2003. El nuevo emprendimiento UPM 2, ya aprobado por el Presidente Doctor Tabaré Vázquez, con una producción cercana a los 2 millones de toneladas al año, enviará sus residuos industriales contaminados al Rio Uruguay a través del Rio Negro, desembocando frente a nuestras pesquerías de Costa Uruguay Sur, distante a 30 kilómetros de los efluentes de Botnia Fray Bentos”, sostiene la proclama del 2019. “A esto hay que sumarle la presencia de la Empresa Kemira en el predio de Botnia Fray Bentos, produciendo enorme cantidad de sustancias altamente tóxicas para el proceso de fabricación de la pasta de celulosa. Debemos alertar que KEMIRA prácticamente triplicará su producción, al tener que proveer insumos a UPM 2, y de este gran peligro para la región, nadie habla”, alertaron.En otro fragmento de la proclama los ambientalistas sostuvieron que “otro viejo reclamo incumplido es la puesta en marcha de los sensores de aire pertenecientes a la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Costa Uruguay Sur, lugar óptimo para la detección de gases transfronterizos. Insistimos en que las autoridades correspondientes se pongan de acuerdo y efectúen ya en una acción coordinada para concretar nuestro viejo reclamo, sin mezquindades políticas partidarias”. Y agregaron: “Estas graves noticias no han tenido la ágil respuesta del Gobierno Argentino. ¿Que opina la CARU? ¿Qué medidas se han gestado desde Cancillería Argentina?”Asimismo, volvieron a reprochar actitudes políticas respecto a la lucha ambiental. Señalaron que han “asistido en estos tiempos a la triste decisión del Gobierno de nuestra Provincia y la Legislatura de derogar la Ley de la Madera bajo argumentos falaces. Sólo beneficiará a los empresarios de la Asociación Forestal Argentina, a sus negocios con las pasteras y no a los trabajadores, aserraderos y menos a los ciudadanos que necesitan una vivienda. No les bastó con la derogación de la Ley de la Madera, ahora van contra la Ley de Entre Ríos libre de plantas de celulosa”, advirtieron. “Se sigue apuntando desde el Gobierno Nacional y Provincial, junto a los Empresarios de la Forestación, para lograr la tan ansiada cuenca pastera sobre nuestra zona. Alertamos que el acuerdo por el ‘Seguro Verde’ anunciado desde nuestro Gobierno Provincial para forestar 700.000 hectáreas con fondos de nuestros Seguros, sea para repoblar con especies nativas los desmontes efectuados, no quisiéramos ver reforestación con más montes de pinos y eucaliptus, para emprendimientos pasteros”, indicaron.“Conscientes que nuestro Rio Uruguay no puede neutralizar semejante contaminación y que el Acuífero Guaraní, una reserva de agua dulce de las más grandes del mundo está en peligro, seguiremos gritando contra la contaminación, venga de donde venga”, concluyó la proclama número 15 leída sobre el Puente Internacional.“Desde el inicio venimos acompañando como comunidades de fe e iglesias al pueblo en defensa de la vida, del aire y del agua. Hoy volvemos a reafirmarlo y nos hacemos eco del reclamo de un pueblo unido que junto al profeta Amós clama ‘que fluya como agua la justicia, y la honradez como un manantial inagotable’”, comenzó la oración ecuménica leída previo a la caminata. “Iluminados por esta Palabra de Dios tenemos la certeza que necesitamos convertir nuestro corazón y nuestra manera de obrar en el cuidado de la vida y de la casa común que es la creación. Que fluya la justicia como un río. El pueblo de Dios está llamado a practicar la Justicia de manera continua y fluida, como la corriente de un río. De la misma manera que las plantas y los animales necesitan del suministro constante de agua para sobrevivir, así también las comunidades humanas sólo pueden prosperar cuando la justicia y la rectitud prevalecen. Acompañamos los reclamos de los monitoreos del Río Uruguay y del aire en ambas márgenes; a la instalación de nuevas fuentes de contaminación; a que la madera salga de nuestra provincia sin valor agregado, ya que es una oportunidad de trabajo para nuestras familias”, sostuvieron. “Alentamos que la obtención de los bienes necesarios para el desarrollo de la vida, tanto en la agricultura como en otras actividades, sean producidos en un marco de cuidado, de respeto tanto de la vida humana como del medio ambiente en el que vivimos”, indicaron en consonancia con lo pedido en la proclama.“Queremos seguir profundizando, junto con todos los miembros de nuestras comunidades, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras sobre la ecología al servicio de los hombres, especialmente de los más pobres, y de la comunión entre los pueblos del Uruguay y de Argentina. A la luz de las fiestas del Pésaj y de la Pascua crecemos en la confianza en el Dios Creador y Liberador que ilumine y fortalezca nuestro camino de justicia y honradez en la defensa de la vida y el medio ambiente”, concluyó la oración escrita por la comunidad judía, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina; la Iglesia Evangélica Congregacional; la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.Este año la presencia de funcionarios y candidatos estuvo prácticamente limitada al ámbito local. El intendente Martín Piaggio fue uno de los manifestantes, junto a su compañera de fórmula Lorena Arrozogaray; el concejal Sebastián Díaz, el subsecretario de Salud, Martín Roberto Piaggio y el actual viceintendente, Jorge Maradey. También se hizo presente el candidato a intendente por Cambiemos, Javier Melchiori, quien caminó junto a su familia y acompañó el reclamo contra las pasteras. Andrés Sobredo, su compañero de fórmula también formó parte de la movilización, al igual que Domingo Carrazza del Vecinalismo y Luis Meiners, candidato a gobernador por la Nueva Izquierda MST. En esta oportunidad no se hicieron presentes referentes provinciales o nacionales como en años anteriores. De hecho, el actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, era uno de los asiduos acompañantes de la lucha; hoy absolutamente distante del reclamo.