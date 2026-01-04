La 48ª edición del Rally Dakar comenzó este sábado en Yanbu (Arabia Saudita) con el tradicional prólogo, un tramo corto de 22 kilómetros cronometrados más 73 de enlace, que sirvió para ordenar la largada de la primera etapa. En ese contexto, los argentinos tuvieron una actuación destacada entre los 20 inscriptos que tomaron la salida.

En Motos, Luciano Benavides fue el mejor representante nacional. El salteño, integrante del Red Bull KTM Factory, finalizó cuarto, a 11 segundos del ganador, el español Edgar Canet. De esta manera, Benavides quedó bien posicionado para el arranque de las etapas largas. Más atrás, Leonardo Costa terminó 52° y Santiago Rostan 72°.

En las categorías de cuatro ruedas, los principales resultados argentinos se dieron en Challenger. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones 2025, comenzaron el Dakar con un sólido cuarto puesto, confirmándose como uno de los binomios a seguir tras la eliminación definitiva de los cuatriciclos.

En la misma división, Kevin Benavides, doble campeón del Dakar en motos y ahora reconvertido a los UTV, se ubicó séptimo. Además, el argentino Augusto Sanz fue segundo como navegante de la neerlandesa Puck Klaassen, mientras que David Zille y Sebastián Cesana completaron una destacada actuación al finalizar quintos.

En Ultimate, la categoría principal de Autos, hubo presencia argentina entre los navegantes. Bruno Jacomy terminó octavo junto al chileno Lucas del Río, mientras que Fernando Acosta fue noveno acompañando al español Óscar Ral. Por su parte, Eduardo Blanco, único argentino en Autos como navegante del español Jesús Calleja, concluyó 54°.

En Side by Side (SSV), Jeremías González Ferioli fue el mejor argentino del día. Junto a Gonzalo Rinaldi, finalizó quinto, dentro del Top 10. La otra dupla nacional, integrada por Manuel Andújar y Andrés Frini, cerró el prólogo en el 13° puesto.

También hubo participación argentina en las categorías especiales. Gastón Mattarucco, navegante en Dakar Classic, inició su camino con un 81° puesto, mientras que Benjamín Pascual se ubicó entre los primeros tres de su divisional en Mission 1000.

El Dakar continuará este domingo con la primera etapa completa, nuevamente con inicio y final en Yanbu. Serán 518 kilómetros totales, con 305 de especial y 213 de enlace.

¿Qué es el Rally Dakar?

El Rally Dakar es la madre de las carreras de Rally Raid, una disciplina que, a diferencia del rally que corre por caminos públicos de asfalto o de ripio, es a campo traviesa y transita por cualquier tipo de zonas. El correr sobre arena, piedras, tierra implica que el vehículo se exponga a saltos y movimientos bruscos que complican su conducción. Por eso y buscando la seguridad de los competidores, la velocidad está limitada a 170 kilómetros por hora en los autos, en las motos a 160 y en camiones a 135.

La dureza de este evento radica en las condiciones extremas de los trazados por donde se transita que pueden generar roturas en los vehículos, accidentes y el peligro aumenta en las dos ruedas ante un mal salto o pérdida de equilibrio. Si bien las máquinas son monitoreadas por la empresa a cargo del Rally Dakar, Amaury Sport Organisation (ASO), cada vehículo tiene un botón de emergencia que da alerta a los equipos de rescate. Si el competidor perdió la consciencia, suele ser rescatado por otro piloto al que se le devuelve el tiempo perdido al terminar la jornada.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae.