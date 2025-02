El 2025 promete ser un año inolvidable para los amantes de la música en vivo. Grandes artistas y bandas han confirmado conciertos internacionales que ya generan expectativa entre millones de fanáticos. Los escenarios más icónicos del mundo se llenarán de energía con presentaciones que van desde el pop hasta el rock, pasando por el K-pop. Entre ellos, los shows de Oasis son de los más esperados.



Entre los eventos más destacados están las giras de artistas legendarios que vuelven a los escenarios después de años, así como presentaciones de nuevas estrellas que lideran las listas globales. Este año también marcará el regreso de conciertos masivos que celebran la música en todas sus formas.

Con una demanda tan alta, las entradas para algunos eventos ya se han agotado en preventas exclusivas. Esto resalta la importancia de estar atento a las fechas y plataformas oficiales para asegurar un lugar en estos espectáculos. Planificar con anticipación es clave para disfrutar de estas experiencias musicales únicas. Las giras de 2025 no solo prometen ser un espectáculo visual y sonoro, sino también momentos de conexión entre artistas y sus seguidores en todo el mundo.

Entre las primeras grandes fechas del año, Patti Smith se presentará junto a Soundwalk Collective este lunes 27 de enero en el Teatro Ópera, con su espectáculo "Correspondences". Ese mismo mes, Twenty One Pilots hará vibrar el Arena de Buenos Aires el 29 de enero con su más reciente álbum, “Clancy”. Por su parte, Marco Antonio Solís llegará en febrero con su gira "Más cerca de ti", con paradas en Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades.



El legendario Sting regresará al país los días 23 y 24 de febrero con su tour "Sting 3.0", mientras que Joaquín Sabina se despedirá de los escenarios argentinos con su emotiva gira "Hola y adiós", que incluirá diez fechas en el Arena entre marzo y abril. Más adelante, la banda System of a Down dará un esperado show en el Estadio Vélez Sarsfield el 3 de mayo, marcando su regreso tras varios años de ausencia.



El segundo semestre estará cargado de pop y nostalgia, con Kylie Minogue llegando en agosto con su "Tension Tour", Katy Perry ofreciendo dos fechas en septiembre y el regreso de Oasis en noviembre para dos noches inolvidables en el estadio de River Plate el 15 y 16 de noviembre. Además, artistas como Linkin Park, Jorja Smith y Nathy Peluso enriquecerán un calendario que promete ser inolvidable.